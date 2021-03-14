Kulis: AK Parti Genel Merkezi'nden kabineye transferler olabilir, bazı bakanlıkların ayrılması planlanıyor

AK Parti'nin 24 Mart Çarşamba günü Ankara’da toplanacak 7. Olağan Büyük Kongresi öncesi gözler kabinede yapılması olası değişikliklere çevrildi.

BirGün'ün aktardığı haberde, "Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeniden ayrılacağı yönünde çalışmalar yapılıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da ayrılabileceği konuşuluyor. Yeni kabinenin daha çok sayıda siyasi isimle tahkim edilmesi bekleniyor. Yeni sistemde bakanların milletvekilliğinden istifa etmesi gerektiğinden partide görev yapan ve parlamenter olmayan isimlerin tercih edileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bu isimler arasında ilk dillendirilen de Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu” iddialarına yer verildi.

Haberde, "Bugüne kadar çıkan her kabine revizyonu söylentisinde isimleri gündeme getirilen Bekir Pakdemirli, Ruhsar Pekcan, Zehra Zümrüt Selçuk ve Mehmet Nuri Ersoy gibi isimler yine görevden alınması kesin isimler olanak söyleniyor. Bunlara Fahrettin Koca ve Ziya Selçuk’un isimleri de eklenerek geniş çaplı bir kabine değişikliği beklentisi dillendiriliyor" denildi.