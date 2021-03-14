CNN: ABD, Kuzey Kore ile temasa geçemiyor

ABD’nin Şubat ortalarından bu yana çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla Kuzey Kore ile diyalog başlatmaya çalıştığı, ancak şimdiye kadar Pyongyang’dan yanıt alamadığı bildirildi.

CNN televizyonunun Beyaz Saray’dan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD, Şubat ortalarından bu yana çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla Kuzey Kore ile diyalog başlatmaya çalışıyor, ancak Pyongyang’dan hala yanıt gelmiş değil.

Şubat başlarında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden’in Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmanın en etkili yollarının belirlenmesi amacıyla ulusal güvenlik ekibinden Pyongyang'a yönelik politikasını ‘tüm yönleriyle’ gözden geçirmesini istediğini açıklamıştı.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkilinin CNN’e aktardığı üzere ABD’li yetkililer, ‘Şubat ortalarından başlayarak New York’daki Birleşmiş Milletler misyonu da dahil olmak üzere birkaç kanal aracılığıyla Kuzey Kore ile iletişim kurmaya çalıştı, ancak şimdiye kadar ‘Pyongyang’dan herhangi bir yanıt alınamadı’.

Yetkili, ‘Washington’un defalarca girişimlerde bulunmasına rağmen’ ABD ile Kuzey Kore arasında bir yıldan uzun süredir aktif bir diyalog olmadığının altını çizdi.

Yetkili, yönetimdekiler tarafından kurumlar arası düzeyde ‘Kuzey Kore'nin komşularına ve uluslararası topluma karşı oluşturduğu giderek artan tehdide yanıt vermek için mevcut tüm seçeneklerin değerlendirmesini içeren’ politikanın incelendiğini ifade etti.

Kaynak ayrıca yetkililerin, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden bazı kişiler dahil olmak üzere eski bürokratlara ve müttefik Japonya ve Güney Kore ile danıştığını da sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, geçen ay NBC News'a verdiği bir röportajda, yeni araç paketinin ABD’nin müttefikleriyle mutabık kalınarak Pyongyang'a yönelik farklı yaptırımların yanı sıra bazı diplomatik teşvikleri de içerdiğini belirtmişti.