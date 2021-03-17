İletişim Başkanı Altun: HDP'nin terör örgütü PKK ile organik bağları olduğu inkar edilemez bir gerçektir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden HDP'ye dair açıklamalarda bulundu. Altun yaptığı paylaşımlarda şunları ifade etti:
"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak, HDP’nin kapatılmasını talep etmiştir. HDP’nin terör örgütü PKK ile organik bağları olduğu inkar edilemez bir gerçektir.
HDP’nin üst düzey yöneticileri ve sözcüleri, açıklamaları ve faaliyetleriyle, defaatle ve istikrarlı olarak PKK’nın siyasi kanadı olduklarını kanıtlamıştır.
Bu ilişkinin, HDP’nin kapatılmasını veya bir başka cezai yaptırıma maruz bırakılması gerektirip gerektirmediği sorusu ise ancak Anayasa Mahkemesi tarafından cevaplandırılacaktır.
Herkesi bağımsız Türk yargısına saygı göstermeye davet ediyor, adli sistemimizin adaleti tecelli ettireceğine inanıyoruz.”
A prosecutor filed a case with the Constitutional Court earlier today and demanded the closure of the Peoples’ Democratic Party (HDP).— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 17, 2021
It is an indisputable fact that HDP has organic ties to PKK –which Turkey, the United States and the European Union consider a terrorist entity.
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