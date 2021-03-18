İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'e tepki: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz

CHP'li Özel'in Erdoğan ve Bahçeli hakkındaki sözlerine tepki gösteren İletişim Başkanı Altun, "Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a ve sayın Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve sayın Devlet Bahçeli’ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hakettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır" ifadelerine yer verdi.

Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve sayın Devlet Bahçeli’ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hakettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 18, 2021

CHP'li Özel, dünkü açıklamasında "Bugün Devlet Bahçeli çıkmış konuşuyor. Bütün muhalefete hakaret ediyor. Bize de ‘beşinci kol’ demiş. Bahçeli ve Erdoğan iki ayrı kişiler, ama tek prompterleri var. Prompterlerin kablosu saraya bağlı. Erdoğan ne derse papağan gibi birkaç gün sonra Bahçeli tekrarlıyor" demişti.