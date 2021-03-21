İYİ Parti: İktidar şiddeti, tacizi, ölümleri sadece izler ama İstanbul Sözleşmesi yaşatır

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama yaparken, "Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin gerçek yüzü, dün gece keyfiyetle alınan kararlarla bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır" dedi.

Poyraz, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararını değerlendirdi. Poyraz, "İktidar; şiddeti, tacizi, ölümleri sadece izler ama İstanbul Sözleşmesi yaşatır" sözleriyle karara tepki gösterirken, "Her fırsatta kadın ve kadına yönelik şiddet ile ilgili nutuk atan ancak adım atmayan iktidar ve onun başı; kadına şiddetin tırmandığı, kadın cinayetlerinin arttığı, kutsalımız olan ailenin temelinin sarsıldığı bugünlerde attığı bu devlet ciddiyetinden uzak adımla, gerçek yüzünü ve niyetini bir kez daha gözler önüne serdi" ifadesini kullandı.

Sözleşmenin fesih şeklinin Türk demokrasisi adına utanç verici olduğunu da söyleyen Poyraz, "İYİ Parti olarak TBMM tarafından kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nin, tek bir kişinin keyfi kararıyla feshedilmesinin, bir yetki, hukuk ve insan hakları gaspı olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

İYİ Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: