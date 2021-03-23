AK Partili Ünal'dan kabine değişikliği açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kabinede değişiklik olacağı yönündeki iddialarla ilgili olarak "Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yarın düzenlenecek AK Parti 7. Olağan Kongresi'yle ilgili olarak NTV yayınında açıklamalarda bulundu.

Kongrede "Güven ve istikrar" diyeceklerini belirten Ünal, "Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" ifadesini kullandı. Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını söyleyen Ünal, kongre için HDP'ye davette bulunmadıklarını anlattı.

Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz.

​2023'e giderken hem deneyim, hem tecrübe, hem dinamizm, hem gençlik... AK Parti bütün insan kaynağıyla bu süreçte iyi bir kombinasyonla geniş de bir MKYK oluşturacak. Muhtemelen MKYK'mızın sayısı artacak, genişleyecek.

'19 yılda yaptıklarımız bir hazırlıktı, şimdi yeni başlıyoruz'

Şimdi 2002 yılının şartlarına göre oluşturulmuş bir tüzük var. Ve 2002'nin şartlarına göre oluşturulmuş birimlerin çalışma biçimleri var. Şimdi AK Parti hem insan kaynağı açısından kendisini yenilerken hem de parti mekanizmalarını da birim başkanlıklarını da yeniliyor.

19 yılda yaptıklarımız bir hazırlıktı, şimdi yeni başlıyoruz. Çünkü cumhuriyetimizin 100 yılı bitiyor, ikinci yüz yıla başlıyor. Biz 19 yıl boyunca sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, bilişim teknolojilerinde Türkiye'nin altyapısını hazırladık. İnşallah şimdi yola çıkıyoruz."

Ünal, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine yönelik tepkilere de değindi. Sözleşmenin üçüncü cinsiyet, kimlik dayatmanın aparatı haline geldiğini söyleyen Ünal, "Kadın cinayetleri ve şiddetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

AK Parti'nin yeni bir metin üzerinde çalıştığını da hatırlatan Ünal, çalışmanın yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.