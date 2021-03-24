AK Parti Kongresi bugün: Parti yönetiminde hangi değişiklikler bekleniyor?

AK Parti, bugün gerçekleştirilecek 7. Olağan Büyük Kongresi için 11 partiye davetiye gönderirken, HDP, DEVA ve Gelecek Partisi’ni davet etmedi.

Kongreye CHP, MHP, İYİ Parti, BBP, SP, DP, DSP, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi, Hür Dava Partisi davet edildi.

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın kulis haberine göre, kongrede partinin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK) üye sayısı 50’den 75’e çıkarılıyor. Yedeklerle birlikte sayısı 100’e ulaşacak MKYK’da eski bakan ve milletvekillerinin yanı sıra yeni isimlerin de olması bekleniyor.

15’i kadın, 15’i gençlerden oluşan MKYK’da genç ve kadın sayısında artış olabileceği de belirtiliyor.

Yeni kadrolarda 'tek şapka' kuralının uygulanacağı ve yönetim kademelerine getirilen isimlerin sadece bir görevinin bulunacağı belirtiliyor.

Bugünkü kongrede oylanıp hayata geçirilecek yeni tüzük değişikliğiyle, AK Parti Genel Merkezi’ndeki birimlerde de bazı değişiklikler planlanıyor.