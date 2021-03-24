İngiltere Başbakanı Johnson: Aşılama konusundaki başarımızın sebebi kapitalizm, sebebi açgözlülük dostlarım

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un, kapalı bir toplantıda yaptığı konuşma sırasında "Aşılama konusundaki başarımızın sebebi kapitalizm, sebebi açgözlülük dostlarım" demesi tartışma yarattı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti milletvekilleriyle yaptığı özel bir toplantıda, aşılama programında kaydettikleri başarının arkasında 'kapitalizmin' ve 'açgözlülüğün' bulunduğunu açıkladı.

Johnson, Muhafazakar Parti milletvekilleriyle yaptığı zoom toplantısında ülke genelinde ilk doz aşılarını olan 28 milyon vatandaştan bahsederken, "Aşılama konusundaki başarımızın sebebi kapitalizm, sebebi açgözlülük dostlarım" ifadelerini kullandı.

Bir milletvekili ise, Johnson'un söz konusu ifadelerinin ardından 'hemen geri adım attığını' söyledi ve 'toplantıların detaylarının nasıl sızdığıyla sızdığına dair' bir şaka yaptı.

Başbakanlık ofisi ise, olayı reddetmese de konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

Muhalefet ise, Johnson'un söz konusu ifadelerini kınadı. Muhalif vekillerden İşçi Partili Barry Sheerman, başbakanın koronavirüs kısıtlamalarının yıl dönümünde 'yapılacak en kötü yorumu yaptığını' söyledi.

Görüşmede yer alanlardan bazıları ise, Johnson'ın ifadelerinin 'ilaç firmalarının aşı konusundaki hızı ve başarısı bağlamında söylendiğini' iddia etse de, bu açıklamanın 'laf olsun diye' yapıldığı yönünde yorumlandı.

Öte yandan Johnson, kısıtlamaların birinci yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Bizler herhangi bir aşı veya aşı ürününe abluka konmasına karşıyız. Bu, bu ülkenin dahil olmak isteyeceği türden bir rüya değil" ifadelerini kullandı.