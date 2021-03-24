CHP Grup Başkanvekili Altay'dan AK Parti kongresi yorumu: Erdoğan suç ortağı sayısını artırdı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişki olarak, "Erdoğan, 'manifesto kurultayı' olarak ilan ettikleri kongreyi fiyaskoyla sonuçlandırarak, parti yönetimindeki koltuk sayısını artırmak suretiyle de suç ortağı sayısını artırarak tamamladı" dedi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Erdoğan millete yastık altını gösterdi, gözünü milletin yastık altındaki birikimine diktiğini kongrede açık açık ilan etti. 'Ekonomiyi ben bitirdim, siz yastık altındakileri çıkarın finans sistemine katın. Belki ülke kurtulur.' demeye getirdi. Dünyanın büyük ülkeleriyle aşık atan Erdoğan, batırdığı ekonomiyi milletin yastık altı birikimiyle kurtaracağını adeta bu kongrede belirtti" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın kongrede "Geldiğimizde demokrasimiz yaralıydı, kalkınmamız eksikti, huzurumuz kaçıktı" dediğini hatırlatan Altay, "Şimdi, geldiğinde 'yaralı demokrasi' diye ifade ettiğin demokrasi cezaevinde, 'eksik' dediğin kalkınmamız 5 kişiye teslim edilmiş. 83 milyon batıyor, 'beşli çete' diye nitelendirdiğimiz 5 kişi kalkınıyor. 'Huzurumuz kaçık' diyordun, Türkiye'de sarayın dışında hiçbir yerde huzur yok" diye konuştu.

'Senin çöken rejimin, anayasa yamasıyla kurtulmaz'

Altay, yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan, çöken tek adam rejimini anayasa yaması kurtarmaz. Senin çöken rejimin, anayasa yamasıyla kurtulmaz. 'Demokrasi bir tramvaydır; bineriz, işimize gelmeyen yerde ineriz.' diyenden olmaz. Demokrat olmayan kafadan da sivil anayasa çıkmaz. Eğer sen bir anayasayla meşgul olacaksan önce orta yerdeki anayasaya gölge etme, çiğneme, Meclis'e baskı yapma, yargıya talimat verme, insanların yaşam tarzına karışma, toplumu bölme, devleti çürütme. Sonra AİHM kararlarına uy, 'Anayasa Mahkemesi kararlarına uymam.' diyen ilk derece mahkemelerine Adalet Bakanı'na işlem yaptır."

'Bunları yapmadan senin ağzına 'sivil anayasa' ifadesi bile yakışmaz'

Erdoğan'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını sağlamasını, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Cumartesi Anneleri, Soma işçileri, Berkin Elvan'ın annesi ile Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'den özür dilemesini isteyen Altay, "İnanalım, anlayalım ki Erdoğan demokrasi limanına yelken açmış. Bunları yapmadan senin ağzına 'sivil anayasa' ifadesi bile yakışmaz." dedi.