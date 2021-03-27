Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Paseçnik: ‘Zamanı geldiğinde’ Rusya'nın bir parçası olacağız

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Leonid Paseçnik, Donbass’ın doğru yönde ilerlediğini ve zamanı geldiğinde Rusya'nın bir parçası olacağını kaydetti.

Paseçnik, “Doğru yönde ilerliyoruz. Zamanı geldiğinde Donbass'ın büyük Rusya'nın bir parçası olacağından şüphem yok ve tabii ki bizi büyük bir gelecek bekliyor. Ama bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz” dedi.

LHC lideri, Donbass cumhuriyetlerinin seçimlerini 2014 yılında yaptıklarına dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Bu Rusya ile entegrasyon yönüdür, fiili olarak zaten onunla birlikteyiz. Rusya Federasyonu’nun siyasi, insani ve ekonomik yardımları olmasaydı Donbass hayatta kalamazdı. İnsani yardım konvoyları, beyaz Kamaz’lar Rusya’nın Donbass’a kardeş yardımının sembolü haline geldi.”

Ne Rusya, ne de Donbass’ın hiçbir zaman ‘Rus dünyasını’ dayatmadıklarına vurgu yapan Paseçnik, “ABD ve diğer Batı ülkeleri tarafından aktif olarak teşvik edilen ve desteklenen Ukrayna neo-faşizmi, aslında Ukraynalıların sadece küçük bir azınlığı tarafından kabul görüyor. Ancak Ukrayna'daki aklı başında güçleri sindirmeyi başardılar. Bu nedenle, Donbass artık esasen her zaman Rus dünyasının bir parçası olan Ukrayna halkının çoğunluğunun gerçek umut ve özlemlerinin sözcüsüdür” ifadelerini kullandı.