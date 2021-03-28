CHP'den erken seçim çağrısı: Hazırsanız gelin seçime, hodri meydan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, hükümete erken seçim çağrısında bulunduğu görüntüleri paylaştı. Özel paylaşımında ''Hazırsanız, gelin seçime. Hodri meydan, çıkalım kantara, millet kararını versin. Yeni parlamento yapsın yeni anayasayı” ifadelerini kullandı.
Hazırsanız, gelin seçime.— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 28, 2021
Hodri meydan, çıkalım kantara, millet kararını versin.
Yeni parlamento yapsın yeni anayasayı! pic.twitter.com/sLCCQvL2DJ
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