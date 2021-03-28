İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019’daki yerel seçim kampanya döneminde Sultanbeyli’ndeki semt pazarında kendisine, “Sana, kete yaparım ama oy vermem” diyen Mahruze Keleş’i bir kez daha ziyaret etti.

Mahruze Keleş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. İmamoğlu ile birlikte fotoğrafını paylaşan Keleş, “Ekrem İmamoğlu evladım ikinci kez ziyaret edip beni onurlandırdı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

​İmamoğlu, Mahruze Keleş’e Sultanbeyli’deki semt pazarında sohbetleri esnasında çekilmiş fotoğrafı hediye etti. Keleş, fotoğrafı “Ekrem İmamoğlu başkanımızın hediyesi” diyerek paylaştı.

​İBB Haber Twitter hesabı üzerinden de İmamoğlu'nun Mahruze Keleş'i ziyareti paylaşıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'i ikinci kez ziyaret etti. pic.twitter.com/Tshhl57K7F — İBB Haber (@ibbhaberleri) March 28, 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ziyaret sözü verdiğini belirten Mahruze Keleş, “Keşke gelseydi. Söz verdi gelecek. ‘İstanbul’a ayak basar basmaz ordayım’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da en kısa zamanda bekliyorum. Sen lafından hemen geldin. Allah razı olsun. Onu da seviyorum. O da kardeşim sen de kardeşimsin. Bizim partiyle işimiz yok” dedi.

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