Mahruze Keleş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. İmamoğlu ile birlikte fotoğrafını paylaşan Keleş, “Ekrem İmamoğlu evladım ikinci kez ziyaret edip beni onurlandırdı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
Ekrem imamoğlu evladım beni 2.kez ziyaret edip beni onurlandırdı kendisine teşekkür ediyorum.@ekrem_imamoglu #ekremimamoglu #ibb pic.twitter.com/EdnL7rJFq5— Mahruze Keleş (@Mahruzekeles) March 28, 2021
İmamoğlu, Mahruze Keleş’e Sultanbeyli’deki semt pazarında sohbetleri esnasında çekilmiş fotoğrafı hediye etti. Keleş, fotoğrafı “Ekrem İmamoğlu başkanımızın hediyesi” diyerek paylaştı.
Ekrem imamoğlu başkanımızın hediyesi. @ekrem_imamoglu #ekremimamoglu #mahruzeteyze pic.twitter.com/2KVH5Jnasl— Mahruze Keleş (@Mahruzekeles) March 28, 2021
İBB Haber Twitter hesabı üzerinden de İmamoğlu'nun Mahruze Keleş'i ziyareti paylaşıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'i ikinci kez ziyaret etti. pic.twitter.com/Tshhl57K7F— İBB Haber (@ibbhaberleri) March 28, 2021
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ziyaret sözü verdiğini belirten Mahruze Keleş, “Keşke gelseydi. Söz verdi gelecek. ‘İstanbul’a ayak basar basmaz ordayım’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da en kısa zamanda bekliyorum. Sen lafından hemen geldin. Allah razı olsun. Onu da seviyorum. O da kardeşim sen de kardeşimsin. Bizim partiyle işimiz yok” dedi.
Ekrem imamoğlu başkanımız 2.kez beni ziyaret etti. Sayın Cumhurbaşkanımız, Recep tayyip erdoğanı da en kısa zaman da bekliyorum. @RTErdogan @Akparti @trt @SultanbeyliBel #mahruzeteyze #AkParti #RecepTayyipErdogan pic.twitter.com/jOqPTWKLBl— Mahruze Keleş (@Mahruzekeles) March 28, 2021
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