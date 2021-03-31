Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Daems ile görüştü: 'Eski günleri yad ettik'

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı dostum Rik Daems’i göreve tekrar seçilmesi nedeniyle tebrik ettik, AKPM’deki eski günleri yad ettik. AKPM konularında ufuk turu yaptık. Kendisini Antalya Diplomasi Forumu için Haziran’da tekrar Türkiye’ye bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı dostum Rik Daems’i göreve tekrar seçilmesi nedeniyle tebrik ettik, #AKPM’deki eski günleri yad ettik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 31, 2021
-AKPM konularında ufuk turu yaptık.
-Kendisini Antalya Diplomasi Forumu için Haziran’da tekrar Türkiye’ye bekliyorum.
@AntalyaDF pic.twitter.com/Z4znnJWrvu
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