CHP'li Emir: 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi' muhalefetin oyları ile reddedildi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi'nin muhalefet oyları ile reddedildiğini duyurdu.

Genel Kurulu'nda 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi' görüşmeleri sırasında teklifin tümü üzerine görüşmelere geçmek üzere yapılan oylamada Cumhur İttifakı milletvekilleri azınlığa düştü.

Oylama sonucunda teklifin tümü üzerine görüşmelere geçilmesi muhalefet milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar, görüşmelere 20 dakika ara verdi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi” muhalefetin oyları ile reddedildi. AKP ve MHP milletvekilleri Şaşkın..." ifadelerini kullandı.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi” muhalefetin oyları ile reddedildi. AKP ve MHP milletvekilleri Şaşkın... pic.twitter.com/6grPULehpW — Murat Emir (@muratemirchp) March 31, 2021

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