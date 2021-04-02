Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın önerilerinin siyasette karşılık bulduğunu belirtti. Selvi, "Selahattin Demirtaş’ta eksik olan bir şey var, o da yeterince cesur olmaması" görüşünü savundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Meclis’te güvenlik soruşturması krizi' başlıklı bugünkü yazısında Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın önerilerinin siyasette karşılık bulduğunu belirtti. Selvi, "Selahattin Demirtaş’ta eksik olan bir şey var, o da yeterince cesur olmaması" görüşünü savundu.

Selvi yazısında, "HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın üçüncü ittifak önerisi siyasette karşılık buldu. Ama HDP’liler bu öneriden pek memnun kalmadı. Demirtaş’ın, “demokrasi ittifakı” istediğini söylemek zorunda kaldılar. Selahattin Demirtaş’ın önerileri siyasette karşılık buluyor. Özellikle HDP tabanını ve Türk solunu etkiliyor. Ama bu durumdan HDP yönetiminin ve Kandil’in memnun olduğunu söylemek mümkün değil" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, yazısında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Demirtaş da Kandil’den ve İmralı’dan rahatsız. Bir ara yeni bir parti projesi geliştirmişti. PKK damgasını taşımayan ve Türk solunu da içine alan yeni bir parti. Hatta cezaevinde ziyaretine gelen bazı önemli isimlerle de paylaşmıştı. Ancak ne zaman ki Kandil’in haberi oldu, Kandil’in baskısı üzerine Başak Demirtaş alelacele yalanlamak zorunda kaldı. Demirtaş’ın yeni parti konusundaki yaklaşımı sağlıksız değil. Terör ve şiddet damgasını taşımayan, Kandil ve İmralı vesayeti altında olmayan yeni bir arayışı dillendiriyor. Doğru düşünüyor. Sırtında PKK damgasını taşıyarak Türkiye partisi olmak mümkün değil. Bu yaklaşım Kürt seçmen ve Türk solunun bir kısmında karşılık bulabilir. Ama Selahattin Demirtaş’ta eksik olan bir şey var. O da yeterince cesur olmaması. O nedenle İRA terörüne karşı çıkan Sinn Fein lideri gibi bir Gerry Adams olamıyor."