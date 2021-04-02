CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'nin '1 Nisan' videosuna yanıt: 'Ufak bir düzenleme yaptık, iyi seyirler'

CHP Gençlik Kolları, AK Parti'nin 1 Nisan Şaka Günü dolayısıyla CHP’ye göndermeler yaparak hazırladığı videoya yanıt videosu paylaştı.

AK Parti'nin videosu, CHP’nin heykel ve çeşme açılışı gibi icraatlara imza attığı, AK Parti'nin ise büyük projeleri gerçekleştirdiği bir kurguyla hazırlandı.

​CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan yanıt videosunda ise AK Parti hakkında Melih Gökçek döneminde dikilen maketler, fabrika satışları, Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına kelepçe takılması, çevre problemleri ve Kürşat Ayvatoğlu olayı gibi göndermeler yer aldı.

CHP İstanbul Gençlik Kolları, yanıt videosunun paylaşımına, “Videonuzda ufak bir düzenleme yaptık, iyi seyirler” notunu düştü.

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