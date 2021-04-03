İYİ Partili Usta: Kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması kabul edilemez

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Usta, "Kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Buradan hükümete bir kez daha çağrı yapıyoruz. Bu hatadan lütfen dönün" dedi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Usta, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun dün yerli ve yabancı yatırımcılarla görüştüğünü ve burada 'sıkı para politikasını devam ettirecekleri, enflasyonun üzerinde faiz vermeyi sürdürecekleri' taahhüdünü piyasalara verdiğini belirterek "Madem bu yüksek faiz politikası devam edecekti, önceki Merkez Bankası Başkanı neden görevden alındı?" sorusunu yöneltti.

Merkez Bankası'ndaki ani başkan değişikliğinin piyasalar üzerinde etkisi olduğunu ifade eden Usta, "Türk lirası yüzde 15 değer kaybetti. Yüzde 19 faiz, aslında Türkiye için bir miktar yüksek bir faiz gibi dururken, önden yüklemeli yapılmış bir faiz gibi dururken şimdi artık yetersiz kalan bir faiz haline geldi. Tabii Türk lirasındaki değer kaybının önümüzdeki aylardan itibaren enflasyon üzerinde en az 2-3 puan etki edeceğini de biliyoruz" diye konuştu.

Usta, hükümete güveni zedeleyici değil, güveni artırıcı tedbirler alınması çağrısında bulunarak bunların yapılmaması durumunda Türkiye'nin şu andaki vaziyetten çok daha kötü bir duruma hızlı şekilde ilerleyeceğini savundu.

Usta, Kovid-19 vaka sayısının artmasıyla çeşitli tedbirlerin uygulamaya konulduğunu hatırlatarak "Önümüzdeki günlerde belki bu tedbirler biraz daha artırılacak ve bunun da ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkileri olacak" dedi.

'Kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması hiçbir şekilde kabul edilemez'

Usta, 31 Mart'ta kısa çalışma ödeneğinin sona ermesini eleştirerek "Ekonomideki sıkıntılar artarak devam ederken, bir yandan salgın devam ederken, diğer yandan firmaların durumu her geçen gün kötüye giderken kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Buradan hükümete bir kez daha çağrı yapıyoruz. Bu hatadan lütfen dönün" ifadelerini kullandı.

Usta, Merkez Bankası ile ilgili verdikleri kanun teklifinin Meclis gündemine alınmasını istediklerini kaydederek "Merkez Bankası başkanının 5 yıl süreyle göreve getirilmesi ve süresinden önce görevden alınamamasını düzenleyen bir teklifti. Bunun, son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Piyasalara ve Merkez Bankasının üst düzey görevlilerine bu güvenceyi vermedikten sonra hiç kimse bu güven bunalımını aşamaz" değerlendirmesinde bulundu.