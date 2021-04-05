İnce'den emekli amirallere gözaltı kararına tepki: Şimdi hangi kumpasın peşindesiniz?

Montrö Bildirisi’ne imza atan emekli amirallere uygulanan gözaltı kararına tepki gösteren Muharrem İnce, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
- "Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkarıp ifade özgürlüğü diyenler, ülkemizin çıkarları için endişelerini belirten emekli amiralleri darbecilikle suçlayıp sabaha karşı gözaltına alıyor.
- Yıllar önce FETÖ ile ortak kumpas kurdunuz, şimdi hangi kumpasın peşindesiniz?"
Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarıp ifade özgürlüğü diyenler, ülkemizin çıkarları için endişelerini belirten emekli amiralleri darbecilikle suçlayıp sabaha karşı gözaltına alıyor. Yıllar önce FETÖ ile ortak kumpas kurdunuz, şimdi hangi kumpasın peşindesiniz?— Muharrem İNCE (@vekilince) April 5, 2021
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