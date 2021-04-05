Kayıt
16:52 05 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Mustafa Sarıgül

    Mustafa Sarıgül'den bildiri tepkisi: Kabul edilmesi mümkün olmayan bir açıklamadır

    © İHA / Koray Ustabaşı
    Politika
    URL'yi kısaltın
    0 62
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1044198056_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_b8dc04bd005cbf33eeb9bb3b1e57997c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/politika/202104051044198110-mustafa-sarigulden-bildiri-tepkisi-kabul-edilmesi-mumkun-olmayan-bir-aciklamadir/

    TDP Genel Başkanı Sarıgül, 104 emekli generalin yayımladığı bildiriye tepki göstererek, "Bu bildiri amacını aşan, haddini aşan, hiçbir demokratik ülkede kabul edilmesi mümkün olmayan bir açıklamadır. Hangi mantıkla, hangi amaçla gece saat 3’te, neden ihtiyaç duyulmuştur? Bunların üstünde detaylı durulması lazım" dedi.

    Bir dizi ziyaret için Edirne'de bulunan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Selimiye Camii'ni ziyaret etti.

    ‘Siyasal gelişmeler mutlaka ülkedeki siyasi partilere bırakılmalıdır’

    Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarıgül, 104 emekli generalin son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, şunları söyledi:

    "Türkiye’de ne yazık ki demokrasinin yeteri kadar kavranmadığını, demokrasinin ne olduğunu hala anlamayanların olduğunu görüyoruz. Demokrasi, bir ülkenin hak ve özgürlükleridir. Ülkemizdeki herkes sandığa saygı göstermelidir. Herkes, görüş ve düşüncelerini söylemekte serbesttir. Ancak askerlerimiz; sadece bayrağımızı, toprağımızı, hudutlarımızı korumakla görevlidir. Siyasal gelişmeler mutlaka ülkedeki siyasi partilere bırakılmalıdır. Kışlaya siyaset girmemelidir. Kışla da siyasete karışmamalıdır. Niye gece yarısı, Niye generaller? Kabul edilebilir bir olay değildir. Montrö, Türkiye’nin tapusudur. Uluslararası alanda çok önemli diplomatik bir başarıdır. Haklı olmak ayrı ama haklıyken haksız duruma düşmemek lazım. Bu bildiri amacını aşan, haddini aşan, hiçbir demokratik ülkede kabul edilmesi mümkün olmayan bir açıklamadır.
    'Muhalefet görevlerini yapamadı, bildiri yazma fırsatı verildi'

    Muhalefet partilerinin görevlerini yapamadıkları için birilerine bildiri yazma fırsatı verildiğini söyleyen Sarıgül, "Hangi mantıkla, hangi amaçla gece saat 3’te neden ihtiyaç duyulmuştur? Bunların üstünde detaylı durulması lazım. Türkiye Değişim Partisi’nin anlayışı; seçimle gelen seçimle gider. En büyük güç; yurttaşlarımızın demokratik gücüdür. Milletimizin iradesinin üstünde hiçbir iradenin kabul edilmesi mümkün değildir. Muhalefet partileri görevlerini yapamadıkları için birilerine bildiri yazma fırsatı verilmiştir. Türkiye Değişim Partisi herkesi sağ duyulu davranmaya, demokratik halk ve özgürlüklerin korunması noktasında kararlı bir biçimde davranmaya davet etmektedir" diye konuştu.

    Sarıgül, konuşmasının ardından esnaf ziyaretinde bulundu. Ardından Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Sarıgül, ziyaret sonrası kentte görev yapan bazı gazetecilerle restoranda bir araya gelerek yemek yedi.

    İlgili konular:

    Gözaltına alınan emekli amiraller Ankara TEM'e götürüldü
    DHA: Gözaltına alınan emekli amirallere üç soru sorulacak
    İnce'den emekli amirallere gözaltı kararına tepki: Şimdi hangi kumpasın peşindesiniz?
    Montrö bildirisini imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi
    Etiketler:
    Tepki, bildiri, Amiral, Türkiye Değişim Partisi (TDP), Mustafa Sarıgül
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kartepe ilçesinde yer alan, 1850 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi'nde dün kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından pistlerde kar kalınlığı, 110 santime ulaştı.
    Nisanda yoğun kar, kayak merkezlerini doldurdu
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet