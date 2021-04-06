CHP MYK'da emekli amirallerin bildirisi görüşüldü: ‘Darbeler en çok CHP’ye zarar verdi’

Edinilen bilgiye göre, CHP MYK toplantısında 104 emekli amiralin bir araya gelerek hazırladıkları Montrö bildirisi tartışıldı.

Milliyte'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında şu değerlendirmeleri yaptı:

“İnsanlar kendi düşüncelerini açıklamıştır. En fazla darbe mağduru olan CHP’dir. Bütün darbelerden en çok zarar görmüş partiyiz. Bütün darbelere karşı olmuşuz. CHP iktidara en yakın olduğu dönemde darbeler yapılmış ve bizim iktidarımız engellenmiş. 27 Nisan e-muhtırası bile görünüşte AK Parti’ye ama gerçekte CHP’ye zarar vermiştir. Bu darbelerde genel başkanlarımız tutuklanmıştır, partimizin mallarına el konmuştur. Biz her türlü darbeye karşıyız. 12 Eylül’e de karşıyız, 27 Mayıs’a da karşıyız. 15 Temmuz’a da karşıyız. 20 Temmuz sivil darbesine de karşıyız. Biz üç yere siyaset girmesin istiyoruz. Ne diyoruz; camiye, kışlaya, okullara siyaset sokmayın diyoruz.

‘Montrö güvencedir’