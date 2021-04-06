HDP Eş Genel Başkanı Sancar: 19 yıldır iktidardalar, 19 yıldır mağdurlar

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Emekli amirallerin yayınladığı bir bildiri var. İktidar, yine her zaman yaptığı gibi siyasi kurnazlık ve fırsatçılıkla bu bildiriden darbe tehdidi üretme ve bunu siyaseten kullanma telaşına girdi. Yani yine mağduriyet edebiyatına sarıldı. 19 yıldır iktidardalar, 19 yıldır mağdurlar" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, her gün kriz üreten, sorunları büyüten, eşitsizlik ve adaletsizlik yaratan, toplumu kutuplaştıran, sosyal adaleti ortadan kaldıran, lime lime dökülen bir yönetim sisteminin altında yaşadıklarını söyledi.

Sancar, "Sistemin kendisi güçlerin tek adamda toplandığı, tekçi bir sistemdir ama ürettiği sorun ve krizler çokludur. Bu sistemde denetim, halk, yurttaş yoktur. Bu sistemde tek adam, tek adamın etrafına çöreklenmiş gruplar vardır" diye konuştu.

Yargının iktidarın siyasi gündemine göre pozisyon aldığını ve karar verdiğini; iktidar işaret verdiğinde harekete geçtiğini belirten Sancar, bunun en çarpıcı örneğini Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine giden süreçte ve sonrasında gördüklerini belirtti.

Sancar, Gergerlioğlu'nun, hiçbir şekilde boyun eğmediğini, sözünü kısmadığını, başını dik tuttuğunu dile getirerek, "Bu onlara büyük bir derttir. HDP, onuru ayakta tutmanın, başı öne eğmemenin adıdır. O nedenle her gün HDP'ye saldırı için buldukları her imkanı pervasızca kullanmaya devam ediyorlar. İktidarın küçük ortağı, hedef göstermeyi sürdürüyor. Hatta partimizi hedef göstermeyi ve yargıya talimat vermeyi aştı, artık yargıyı açıkça tehdit ediyor. Anayasa Mahkemesini çok açık bir şekilde tehdit ediyor, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı hedef gösterebiliyor. 'Bu anlayış nedir' diye sorarsanız bunun kitaplarda, siyaset biliminde ve siyasi tecrübede adı açıktır. Bu, faşist bir zihniyettir ve ülkeye giydirmeye çalıştıkları sistem de tam budur" diye konuştu.

'Bu iktidarın darbeci anlayışla herhangi bir sorunu yok'

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, bazı emekli amirallerin açıklamasına değinerek, "Topluma güven verebilecekleri inandırıcı ve samimi bir politikaları yok. Bu iktidar çözüm gücü değildir; sorun kaynağıdır, kriz üretme merkezidir. Ellerinde hiçbir şey kalmayınca mağduriyet siyasetine sarılıyorlar. İktidar, her zaman yaptığı gibi fırsatları büyük bir kurnazlıkla değerlendiriyor. Emekli amirallerin yayınladığı bir bildiri var. İktidar, yine her zaman yaptığı gibi siyasi kurnazlık ve fırsatçılıkla bu bildiriden darbe tehdidi üretme ve bunu siyaseten kullanma telaşına girdi. Yani yine mağduriyet edebiyatına sarıldı. 19 yıldır iktidardalar, 19 yıldır mağdurlar" dedi.