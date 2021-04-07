Emekli Kurmay Albay Türkşen: FETÖ'cüler şu an zil takıp oynuyor

Emekli Kurmay Albay Ali Türkşen, amiraller bildirisi hakkındaki tartışmalara ilişkin, "FETÖ'cüler şu an zil takıp oynuyor. Montrö'yü değiştirmeye kalkarsanız, şu anda 'Geldikleri gibi giderler' diyecek bir liderimiz de olmadığı için, Dolmabahçe'nin önüne Amerikan gemilerini dizersiniz" dedi.

İYİ Parti eski kurucu üyesi emekli Kurmay Albay Ali Türkşen, Tele 1 kanalında Tuba Emlek'in sunduğu Mercek programına konuk olarak, 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladığı bildiri sonrası yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

Türkşen, yaptığı açıklamada, "FETÖ'cüler şu an zil takıp oynuyor. Montrö'yü değiştirmeye kalkarsanız, şu anda 'Geldikleri gibi giderler' diyecek bir liderimiz de olmadığı için, Dolmabahçe'nin önüne Amerikan gemilerini dizersiniz" diye konuştu.

Türkşen, "Siz o Amerikan gemilerini Dolmabahçe'nin önüne yığarsanız, onları oradan kovalayacak olan yine biziz. Lütfen bunu herkes böyle bilsin ve ayağını denk alsın. 'Ayağını denk alsın'ı da şöyle söylüyorum; ettiğiniz laflara dikkat edin. Siz bir laf ettiğinizde karşılığınız görmeyeceğinizi zannediyorsunuz" dedi.

"Benim hiçbir gücüm yok, emekli bir adamım ben. Yüreğim var, benim gibi milyonlar var, bizim söyleyecek sözümü var" ifadelerini kullanan Türkşen, şöyle devam etti: "Bizi susturamayacaksınız. İstediğiniz muameleyi yapın, bu zulmünüz artık kontrolden çıkmış vaziyette. İnsanlara iftira atıyorsunuz, insanları zor durumda bırakıyorsunuz ve nankörlük ediyorsunuz ama biz hala bu mücadeleyi sürdüreceğiz, hala susmayacağız ve sonan kadar mücadele edeceğiz."