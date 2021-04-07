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    Özgür Karabat

    CHP'li Karabat: İşsizlik Sigortası Fonu emekçiler için kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak?

    © Fotoğraf : TBMM
    Politika
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    Kısa çalışma ödeneğinin kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat,"İşsizlik Sigortası Fonu böyle bir zamanda emekçiler için kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak? Fonda bulunan 98.2 milyar TL işverenlere teşvik için mi saklanıyor?” dedi.

    Koronavirüs salgını nedeniyle işyerlerine tanınan kısa çalışma ödeneği uygulaması sona erdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Salgın devam ediyor, işsizlik alarm veriyor. İşsizlik Sigortası Fonu böyle bir zamanda emekçiler için kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak? Fonda bulunan 98.2 milyar TL işverenlere teşvik için mi saklanıyor?” diye sordu.

    Karabat ayrıca, “Her yıl bütçeden garantili projelere milyarca lira akıtan tek adam rejimi, kısa çalışma ödeneğinin kaldırılmasıyla faturayı yine halka kesmiş oldu. Günde 47 lirayla ücretsiz izinli sayılan milyonlarca insan ve sayısı 1,3 milyonu aşan yeni bir işsiz ordusuyla karşı karşıyayız" açıklamasında bulundu.

    © AA
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    Fon gelirlerinin önemli oranda azalmasına da dikkat çeken Karabat, koronavirüs döneminde işten çıkarma yasağı kapsamı dışında bırakılan ‘Kod-29’ uygulamasını hatırlatarak “Kod-29 denilen, 'ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller' gerekçesi ile çok sayıda emekçinin işine son verildi. Kod-29 ile işten atılan işçiler adeta fişleniyor. Bu ortamda iş bulmaları adeta imkansız hale geliyor. Bunun kadın emekçiler için daha yıkıcı sonuçları olduğu kesin” dedi.

    'Yazılı soru önergemize hala yanıt alabilmiş değiliz'

    Hükümetin çalışma ve işsizlik verileri konusunda 'şeffaf olmadığını' söyleyen Karabat, “Sosyal Güvenlik Kurumu ve İşkur'un bu yolla işten çıkarılan sayılarını paylaşmıyor. Konuyla ilgili verdiğimiz yazılı soru önergemize de hala yanıt alabilmiş değiliz” dedi. DİSK’in konuyla ilgili son açıklamasını hatırlatan CHP'li vekil, “DİSK verilerine öre 2020 yılında 177 bin işçi Kod-29 ile atıldı. Kod-29 ile işten atılanlar kıdem ve ihbar tazminatından yararlanamadığı gibi işsizlik ödeneği de alamıyor" ifadelerini kullandı.

    Hükümetin koronavirüs önlemleri kapsamında Nisan 2020 ile Şubat 2021 arasında vatandaşa toplamda 49.5 milyar TL nakit desteği sağladığını hatırlatan Karabat ayrıca şunları söyledi:

    “Bu nakit transferinin 41 milyar TL’si İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlandı. 2020’de işveren teşvik ve destek için İşsizlik Fonu’ndan 18 milyar TL kaynak harcanırken işçilere ayrılan kaynak ise sadece 6 milyar TL oldu. Açıkça görüldüğü gibi, İşsizlik Fonu, emekçiler için değil patronlar için kullanılıyor. Oysa işverenlere yapılacak destek doğrudan bütçeden yapılmalıydı.”

    Etiketler:
    Açıklama, Kısa Çalışma Ödeneği, işsizlik, Özgür Karabat
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