Hande Fırat: Bir kaynağım, 'Michel ile Ursula von der Leyen arasında rekabet var, bize fatura etmeye çalıştılar' dedi

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, 6 Nisan’da AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in Erdoğan görüşmesinde ayakta kalmasıyla ilgili olarak "Üst düzey bir kaynağım, 'Michel ile Ursula von der Leyen arasında rekabet var, bize fatura etmeye çalıştılar' dedi" açıklamasında bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, 'Avrupa Birliği’nin koltuk meselesi' başlıklı bugünkü yazısında 6 Nisan’da AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in de bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi sırasında ayakta kalmasına değindi.

Fırat, "Avrupa’da bazıları Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a protokol konusunda eleştiri yöneltse de işin aslı öyle değil. Mesele Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki koltuk meselesi değil, mesele Avrupa Birliği içindeki koltuk sorunu" dedi.

Fırat, "Her resmi heyetten önce Ankara’ya onların ön protokol heyetleri gelir. Konukların nerede duracağı, nerede oturacağı, nerede yemek yiyecekleri, hangi sandalyeye oturacakları, kısacası A’dan Z’ye her şey gösterilir. Eğer karşı taraftan bir itiraz ya da istek gelirse protokol kuralları çerçevesinde bunlar da yerine getirilir. Aynı durum Türkiye Cumhurbaşkanı bir başka ülkeye giderken de geçerlidir" dedi.

Fırat, şöyle devam etti:

"Avrupalı liderlerden önce de Türkiye’ye onların ön protokol heyeti geldi. Nerede karşılanacakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürken nerede oturacakları o heyete gösterildi. Heyet itiraz etmedi, gösterilen ve anlatılanları onayladılar. Protokol heyetinin onayından Ursula von der Leyen’in haberi mi yoktu? Üst düzey bir kaynağım, 'Bu tür konularda son sözü Konsey Başkanı Michel’in ekibi söylüyor. Michel ile Ursula von der Leyen arasında da rekabet var. Belli ki kendi aralarındaki rekabeti bize fatura etmeye çalıştılar' dedi."