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    Süleyman Soylu

    Soylu: 2020 yılına oranla kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandı

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    Politika
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    https://tr.sputniknews.com/politika/202104091044232903-soylu-2020-yilina-oranla-kadin-cinayetlerinde-yuzde-21-azalma-saglandi/

    İçişleri Bakanı Soylu, 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde yapılan tüm çalışmalar sonucunda 2020 yılına oranla kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandığını bildirdi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

    Türkiye'nin 21. yüzyılın başında öncelikle altyapı ve trafik konusunda çalışmalar yaptığını belirten Soylu, Türkiye'nin can kayıplarını ve terör örgütlerine katılımı azalttığını söyledi. Soylu, 15 Temmuz'dan sonra tüm güvenlik stratejisini değiştiren Türkiye'nin, güvenlik, dış politika, demokrasi, vesayete karşı verdiği mücadelede elini attığı her meseleden olumlu netice aldığını belirtti.

    Bunların sonucunda aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemek için çok ciddi mücadeleye girişildiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

    "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncülüğünde hazırlanan ve İçişleri Bakanlığımızın da dahil olduğu 75 maddelik 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde yapılan tüm çalışmalar sonucunda 2020 yılına oranla kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandı. 6284 sayılı Kanun kapsamında 2021 yılı ilk 3 ayda 55 bin 231 olay meydana gelmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre olaylarda yüzde 8'lik bir düşüş elde edilmiştir. 2021 yılı ilk 3 ayda 18 bin 37 şiddet mağduruna 17 bin 121 koruyucu tedbir, şiddet uygulayan 53 bin 447 kişiye yönelik 159 bin 9 önleyici tedbir kararı verilmiştir."

    ‘Yeni kurulan elektronik kelepçe izleme merkezinde 1000 vakayı izleyebiliyoruz’

    Soylu, 2019'da 40 bin 397 kolluk personeline, 2020'de ise 153 bin 428 kolluk personeline aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi verildiğini ve eğitimlerin bu yıl içinde de devam ettiğini bildirerek, konuya risk analizi ve tahmini konusunda bilimsel yöntemlerle yaklaştıklarını söyledi.

    Bu konuda kayıt ve risk değerlendirme formunun güncellenmesiyle ilgili yeni bir form hazırlandığını hatırlatan Soylu, "Yeni kurulan elektronik kelepçe izleme merkezinde 1000 elektronik kelepçeyi aynı anda yani 1000 vakayı aynı anda izleyebilme kabiliyetine ulaştık. 25 Ocak tarihinde 81 ilimizde kelepçe izlemesi yapabilecek şekilde devreye aldık. Şu an 121 vakanın takibi aktif olarak bu merkezde yapılmaktadır. İnşallah bu sayı kapasitemiz ölçüsünde izleme, değerlendirmemizi devam ettirme gayretindeyiz" dedi.

    Soylu, Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) da değinerek "2018'den bugüne kadar 1 milyon 966 bin 675 kişi tarafından indirilen ve 109 bin 563 kadının ihbarda bulunduğu KADES uygulamamızla 56 bin 788 asıllı ihbara müdahale edildi. KADES hedefimiz 1 milyondu, bunu geçtik ve neredeyse ikiye katladık. Şimdi 2 milyondayız. Arkadaşlarımıza geçen gün 5 milyon hedefini koyduk. Yani 5 milyon kadınımızın cep telefonunda bu uygulama olsun istiyoruz" diye konuştu.

    ‘Kolluk güçlerine haber versinler’

    Mülkü idare amirleri ve kolluk amirlerinin kanun kapsamındaki yetki ve sorumluluklarını kullanmaktan çekinmemesi ve özellikle kolluk amirlerinin, gecikmesinde sakınca bulunan hallerdeki yetkilerini mutlaka kullanarak önleyici tedbirleri alıp sıkı takip yapması gerektiğinin altını çizen Soylu, olay bilgisi arttıkça başarı grafiği, kararlardaki isabet oranı ve kurtarılan can sayısının mutlaka artacağını dile getirdi.

    Soylu, bilhassa kelepçe konusunda karar sayısının mutlaka artırılması, ilgili birimlerin süreçlere dahil edilmesi ve vakaların dikkatli şekilde izlenmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

    "Tedbir vakalarıyla ilgili de başka bir değerlendirmem var. Tedbir vakası verildi. Hadi biz elektronik kelepçeyi takip ediyoruz ama elektronik kelepçeyi takip etmediğimiz durumlarda şu vakalarla karşılaşıyoruz. Eşler arasında uyumun ve tekrar bir arada olmanın arzusu ve tesisinin isteğiyle birlikte bazen evlerde bir araya geliniyor. İşte maalesef olaylara baktığımızda iyi niyetle, özellikle kadınların iyi niyetiyle, erkeklerin bu konuda hakikaten samimi bildirimlerde bulunmasından hemen sonra birçok meselede ve vakada maalesef bunun acı sonuçlarını görüyoruz. Peki biz sizden ne istiyoruz? Her tedbir, özellikle tedbir vakasında ve her olayda, yani ayrışma olduktan ve uzaklaştırma verildikten, tedbir alındıktan sonra özellikle mağdurları yani kadınları arayıp eğer böyle bir ilgi kurulacaksa, bunu çok arzu ediyorlarsa kolluk güçlerine haber versinler. Biz mahallin yanında ve yakınında olalım, bu büyük bir caydırıcılık tesis edecektir."

    Tedbir vakalarıyla ilgili iyi uygulama örnekleri bulunduğunu aktaran Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının konuyla ilgili iç genelgeleri birimlerine ilettiğini bildirdi.

    Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Bakanlık birimlerinden yetkililer katıldı.

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    Etiketler:
    elektronik kelepçe, azalma, KADES, Kadın cinayeti, Süleyman Soylu
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