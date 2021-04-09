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    Metin Feyzioğlu

    TBB Başkanı Feyzioğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir insan, plastik değil

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    TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak, "Tayyip Bey gerçek bir insan, plastik değil; gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gözleri doluyor, gerçekten gülüyor. Bir siyasetçi için bence gerçek olmak çok önemli bir özellik" ifadelerini kullandı.

    Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, gazeteci Adem Metan’ın YouTube kanalına röportaj verdi.

    Çocukluk yıllarından, mesleğiyle alakalı bilinmeyenlere kadar pek çok soruyu cevaplandıran Feyzioğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

    Feyzioğlu, Metan'ın 'Erdoğan sizce nasıl birisi?' sorusuna, Tayyip Bey gerçek bir insan, plastik değil. Şimdi bir siyasetçi tipi vardır plastik, öfkesi de sevgisi de duygulanması da hep rol icabıdır. Tayyip Bey gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gözleri doluyor, gerçekten gülümsüyor. Gerçek. Bence bu çok önemli bir özellik bir siyasetçi için. Daha doğrusu hangi makamda olursanız olun gerçek olmak güzel bir şey, doğru bir şey" yanıtını verdi.

    ‘Türkiye'de emekli büyükelçi darbesi diye bir şey yok ama emekli amiral başka bir şey’

    Metan’ın emekli amirallerin yayınladıkları bildiri ile ilgili sorusu üzerine Feyzioğlu, konunun sadece düşünce özgürlüğü kapsamında ele alınamayacağını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Türkiye’de çok kısa bir süre önce 126 emekli büyükelçi aynı konuda bir bildiri yayınladılar. Bir tepki oldu mu? Olmadı. Ama 104 emekli amiral bildiri yayınlayınca kıyamet koptu. Sebep basit değil mi? Türkiye’de emekli büyükelçiler darbesi yok, böyle bir tecrübemiz yok; olmaz da zaten. Ama emekli amiral, bu başka bir şey. Meseleyi düşünce özgürlüğü kapsamında ele alabilirsiniz ama ya bu bildiri muvazzaflarla bağlantılı ise? İşte bu yok sayılamayacak bir soru işaretidir, yok sayamazsınız. Demokrasiye ve devleti müdafaa için bunu araştırmak zorundasınız.”

    ‘Dışişleri Bakanlığı ve MİT muazzam işler yaptı’

    Metan’ın Türkiye’nin gemilerin alınması için hem diplomatik olarak hem de sahada çok ciddi bir mücadele verildi demesi üzerine Feyzioğlu şöyle cevap verdi:

    “Orada Dışişleri Bakanlığımız muazzam işler yaptı, MİT görülmeyen ve yazılmayacak muazzam işler yaptı. Onlar isimsiz kahramanlar, bilmeyiz, bilinmesi yasaktır ama muazzam işler yaptılar. Kuşkusuz Cumhurbaşkanımız çok büyük bir irade gösterdi. Çıkıp senin Libya’da ne işin var diyor birileri. Olur mu öyle şey! Libya bizim denizden komşumuz, Libya ile kurduğun ilişki senin vatanının sınırlarını belirliyor, bu nasıl bir görmek istememektir.”

    ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir şekilde ‘Montrö’nün şu an tartışılır bir tarafı yok’ dedi, konuyu kapattı’

    Metan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Montrö ile ilgili sağlam mesajlar verdiğini söylemesi üzerine Feyzioğlu, 'Evet, net konuştu' diyerek sözlerine şöyle devam etti:

    “Oturup 103-104 amiral bir araya gelip Montrö’den çıkmamalıyız diye kimsenin konuşmadığı ve tartışmadığı bir konuda bildiri yayınlarsan Rusya ne yapar? Hemen açıklama yaptı evet dedi, Montrö yerine Karadeniz’e kıyısı olan devletler bir araya gelelim, bir anlaşma yapalım dedi. İçeride bu kadar ciddi olması gereken insanlar Montrö’nün tartışıldığı gibi bir izlenimi dünyaya yayarlarsa Rusya da gelir bunu söyler, Amerika da gelir başka bir şey söyler. Bazı şeyler tartışılmaz, tartışmaya açılmaz. Cumhurbaşkanı net söyledi, doğru söyledi: Montrö’nün şu an tartışılır bir tarafı yok dedi, bitirdi konuyu. Doğru ve rahatlatıcı bir mesajdı.”
    Etiketler:
    Adem Metan, Türkiye Barolar Birliği (TBB), Montrö, Recep Tayyip Erdoğan, Metin Feyzioğlu
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