Memleket Hareketi'ni partileştirme çalışmalarına devam eden Muharrem İnce, Montrö Bildirisi'ne imza atan emekli amirallerin gözaltında tutulmasına tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan İnce, "Emekli amirallerin bildirisinden darbe ve mağduriyet çıkarma arayışına girenler; bildirinin başlığını, tarihini ve saatini değiştirip yayınlayanlar hakkında işlem yapmalıdır" ifadelerini kullandı.
İnce, "Kumpas ortaya çıkmıştır. Günlerdir gözaltında tutulan amiraller derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.
Emekli amirallerin bildirisinden darbe ve mağduriyet çıkarma arayışına girenler; bildirinin başlığını, tarihini ve saatini değiştirip yayınlayanlar hakkında işlem yapmalıdır.— Muharrem İNCE (@vekilince) April 9, 2021
Kumpas ortaya çıkmıştır. Günlerdir gözaltında tutulan amiraller derhal serbest bırakılmalıdır.
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