CHP'li Ağbaba: Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43’ü yurda dönmemiş, İçişleri Bakanı nerede?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43’ü yurda dönmemiş. 7 Yaşındaki çocuğun sosyal medyasını takip edenler nerede? İçişleri Bakanı nerede” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesi’nin Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için yurtdışına gönderilen 45 kişiden 43’ü geri dönmediğini hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İçişleri Bakanı nerede?" diye sordu.

Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43’ü yurda dönmemiş.

7 Yaşındaki çocuğun sosyal medyasını takip edenler nerede?

İçişleri Bakanı nerede?

Organize bir suçla karşı karşıyayız. Bu organize işin içinde Yeşilyurt Belediyesi var, dernek var,şirket var. pic.twitter.com/SiuvHAgkfp — Veli AĞBABA (@veliagbaba) April 11, 2021

Ağbaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43’ü yurda dönmemiş. 7 Yaşındaki çocuğun sosyal medyasını takip edenler nerede? İçişleri Bakanı nerede? Organize bir suçla karşı karşıyayız. Bu organize işin içinde Yeşilyurt Belediyesi var, dernek var, şirket var" ifadesini kullandı.