Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş'la bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'la görüştü. Görüşmede Türkiye-Libya dostluğunun ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak kararlılıklarını vurguladıklarını belirtti.
Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Ankara'da gerçekleşen görüşmede Türkiye-Libya dostluğunun ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak kararlılıklarını vurguladıklarını belirtti.
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi I.Toplantısı öncesinde DB kardeşim Necla Manguş‘la görüştük.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 12, 2021
-Türkiye-Libya dostluğunun ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak kararlılığımızı vurguladık.
-Bu tarihi süreçte kardeş Libya’ya desteğimiz devam edecek.🇹🇷🇱🇾 pic.twitter.com/UKzPsWZFDU
Görüşmenin Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi I. Toplantısı öncesinde yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Bu tarihi süreçte kardeş Libya’ya desteğimiz devam edecek" ifadesini kullandı.
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