CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan fezleke yanıtı: Hodri meydan

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke gelişmesine dair Twitter'dan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir video yayımladı.
Kemal Kılıçdaroğlu "Fezleke göndermiş, dokunmazlığımı kaldıracakmış... Hodri meydan" notuyla yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ülke lebaleb hasta, hastanelerde yer yok. 128 milyar doların nereye gittiği belli değil. Gece yarısı muhalefet partilerinin ofislerini basıyorlar vinçlerle. E gündemi değiştirmek gerekiyor. Algıları tutmadı, algıcıların algıları tutmadı. Şimdi ne yapıyorlar? Fezleke düzenliyorlar, 'Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldıracağız' diye. Önemli olan Kılıçdaroğlu değil, önemli olan ülke. Kılıçdaroğlu fanidir. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, yiğide savaş bayramdır. Hodri meydan."
Fezleke göndermiş, dokunmazlığımı kaldıracakmış... Hodri meydan! pic.twitter.com/idGryWb9il— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 14, 2021
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