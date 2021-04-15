CHP İstanbul'dan, 4 haftalık tam kapanma çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanlığı Sağlık Komisyonu, pandemi sürecine yönelik bir rapor yayımladı. İstanbul’daki vaka ve ölüm oranındaki artışın vurgulandığı raporda, iktidar tarafından alınan ekonomik temelli kararların yetersiz olduğu belirtildi ve ’4 haftalık tam kapanma’ çağrısı yinelendi.

'Toplam vaka sayısının yüzde 40'ı İstanbul'da'

İstanbul’daki vaka sayılarının hızlı bir biçimde arttığının ve Türkiye genelindeki toplam vakanın yüzde 40’ının İstanbul’da olduğunun belirtildiği raporda, ölüm oranının geçmiş yıllara göre oldukça fazla olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı

"İstanbul ilinde Şubat’ın ikinci haftasında başlayan olgu sayılarında korkutucu artış devam etmektedir. Şubat ortasında 100 bin kişiye düşen olgu sayısı 60 iken, geçen iki ayda hızla katlanarak 3-9 Nisan tarihleri arasında 805’e çıkmıştır. Bu sayılarla Şubat’ın ikinci haftasında iller sıralamasında 29. sırada olan ilimiz, altı hafta içinde 2. sıraya fırlamıştır. Sağlık Bakanı’nı tüm olguların %40’ının İstanbul’da olduğunu açıklamıştır. İBB Mezarlıklar Müdürlüğü’nün verilerinde ilimizde toplam vefat sayısını değerlendirdiğimizde 2 Mart’taki normalleşmenin bedelinin diğer yılların aynı tarihler arasındaki ortalamasına kıyasla, 1774 fazla ölüm olduğunu saptamış bulunmaktayız. Bu yıl 1 Mart’tan sonra İstanbul'da önceki 5 yıl ile karşılaştırıldığında 1774 fazla ölüm meydana gelmiştir."

'Ekonomik gerekçelerle bilime aykırı kararlar alındı'

Raporda ayrıca, vaka sayılarındaki artışa rağmen ekonomik gerekçelerle açılmanın gerçekleştiği ve alınan tedbirlerin halk sağlığı adına yeteli olmadığı ifade edilerek ‘’Ülkemizde ve şehrimizde olgu sayıları ve test pozitiflik oranları artarken açılma kararları alınmıştır. Tamamen ekonomik gerekçelerle ve bilime kesinlikle aykırı olarak alınan bu kararlar vakalarda ve ölümlerde korkunç bir artışa yol açmıştır. Mekanlara girişte HES uygulaması koşulu getirilmiş olsa da bu salgını durdurma konusunda yetersizdir. İlimize ait hastane ve yoğun bakım yatak doluluk oranları maalesef açıklanmamaktadır. Ancak sahadan aldığımız bilgilere göre gerek kamu gerekse özel hastanelerde Covid için ayrılan yataklar dolmuştur’’ denildi.

'İstanbul'da aşılama Eylül 2022'ye kadar sürebilir'

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yayımlanan raporun maddelerden biri ise aşılama hızındaki yavaşlık oldu. İstanbul nüfusunun sadece yüzde 7.5’inin ikinci doz aşıya ulaşabildiğinin belirtildiği raporda, "Vali Ali Yerlikaya, 11 Nisan 2021’de İstanbul’da birinci doz 1.661.010; ikinci doz 1.153.909 adet aşı yapıldığını açıklamıştır ki bu ilimiz için çok düşük bir sayıdır. Sağlık hizmetleri kapasitemiz yeterli olduğu halde yeterli aşı temin edilemediği için günlük sağlanan aşı miktarında büyük dalgalanmalar vardır. 13 Nisan verilerini değerlendiren Özkan Soytürk, ikinci doz aşı olanların oranının ilimizde %7.59 olduğunu, eğer aşılanmada hızlanma olmazsa ilimizde aşılanmanın tamamlanma tarihinin 2022 yılının Eylül ayına kadar sürebileceğini hesaplamıştır’’ ifadelerine yer verildi.

'İki haftalık kısmi kapanma değil 4 haftalık tam kapanma'

Raporun son kısmında ise, iktidarın aldığı ‘kısmi kapanma’ kararının yeterli olmadığı ve salgınla mücadele edebilmek için 4 haftalık tam kapanmanın gerekli olduğu bir kez daha vurgulanarak şunlar ifade edildi:

"CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak tam bir ay önce 12 Mart 2021‘de pandeminin 1. yılı dolayısıyla bir basın toplantısı yaparak olguların artışına dikkat çekmiş ve diğer önlemlerle birlikte ekonomik destek sağlamak şartıyla tam kapanma önermiştik. Ancak 13 Nisan 2021’de Cumhurbaşkanlığı hükümeti tüm uyarı ve önerileri göz ardı ederek iki hafta sürecek kısmi kapanma kararı almıştır. CHP İl Başkanlığı olarak göstermelik ve iki haftalık bir ’kısmi kapanma’ değil, bilimin gereklerini yerine getirecek, çalışanlara, işsizlere ve işyeri sahiplerine ekonomik destek sağlamak suretiyle yapılacak ‘dört haftalık tam kapanma’ öneriyoruz. Kapanma sonrasında da yine bilimin gereklerine uygun kademeli açılma yapılmalıdır. Bunun yanında PCR test sayısı arttırılmalı, vatandaşların hastaneye gitmeden test yaptırabilecekleri güvenli alanlar ve gezici birimler oluşturulmalı, aşılanma süreci hızlanmalı , ilimize , ilçelere, yaş, cinsiyet, mesleklere göre vaka ve ölüm oranları , varyant suş oranları, bulaşma kaynakları şeffaf olarak açıklanmalı, pozitif olgulara izolasyon ve temaslılara karantina imkanları sağlanmalı, ilimize yurt içi ve yurtdışından tüm giriş çıkışlar kontrol altına alınmalıdır.’’