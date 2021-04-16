İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: Hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partisi’ni susturamadı, susturamayacak; hodri meydan

CHP Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili fezlekenin TBMM gündemine gelmesi dahi demokrasimiz adına yüz kızartıcıdır.



Hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partisi’ni susturamadı, susturamayacak.#HodriMeydan pic.twitter.com/bd5WNMBuK1