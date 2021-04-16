İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: Hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partisi’ni susturamadı, susturamayacak; hodri meydan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu CHP ve HDP’li milletvekilleri hakkında düzenlenen 10 fezleke Meclis Başkanlığına sunulmuştu.
Fezlekeye tepki gösteren Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
"CHP Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili fezlekenin TBMM gündemine gelmesi dahi demokrasimiz adına yüz kızartıcıdır. Hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partisi’ni susturamadı, susturamayacak. #HodriMeydan"
CHP Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili fezlekenin TBMM gündemine gelmesi dahi demokrasimiz adına yüz kızartıcıdır.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 15, 2021
Hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partisi’ni susturamadı, susturamayacak.#HodriMeydan pic.twitter.com/bd5WNMBuK1
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