Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri değerlendirdik. 5+BM toplantısı hazırlıklarını ele aldık. Milli Davamız Kıbrıs'ı her daim savunmaya, iki devletli çözüm temelinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.