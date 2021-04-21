İçişleri Bakanı Soylu’dan CHP Grup Başkanvekili Altay’ya tepki: Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylemlerine sert tepki gösterdi.
Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tarih fukarası, cahil... Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan, hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... ‘Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak...’ Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız..." dedi.
Tarih fukarası, cahil...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 20, 2021
Siyasete, demokrasiye, Millete inanmayan,
Hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar...
"Menderes'in sonunu Erdoğan’a yakıştırmak..."
Vallahi sizi,
15 Temmuz'dan beter yaparız... pic.twitter.com/isJGbQ0B6p
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