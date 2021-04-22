Karamollaoğlu’ndan ittifak açıklaması: Esas vatandaşla 'geçim' ittifakı yapalım

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Daha seçim gündeme gelmeden önce ittifaklar konuşulurken biz “Hayır! Gelin, esas vatandaşla geçim ittifakı yapalım” dedik. Geçim İttifakı şu anda seçim ittifakının önünde olan bir konu" dedi.