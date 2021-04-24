Medvedçuk: Zelenskiy, siyasi muhaliflerine karşı büyük bir baskı başlattı

Ukrayna’daki ‘Yaşam İçin Muhalefet Platformu’ partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedçuk, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ekibinin siyasi muhaliflerine karşı büyük bir baskı başlattığını belirtti.

Ukrayna parlamentosu Rada milletvekili ve ‘Yaşam İçin Muhalefet Platformu’ partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedçuk, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ekibinin siyasi muhaliflerine karşı büyük bir baskı başlattığını, ülkede ifade özgürlüğü ve demokrasinin temel ilkelerine yoğun bir saldırı olduğunu ifade etti.

Medvedçuk, Twitter hesabından “Zelenskiy ve ekibi, siyasi muhaliflerine karşı gerçek bir baskı başlattı, ülkede ifade özgürlüğü ve demokrasinin temel ilkelerine şimdiye kadar eşi görülmemiş bir saldırı var” diye yazdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen haftalarda Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin bir dizi Ukrayna televizyon kanalına yaptırım uygulanmasına yönelik kararını yürürlüğe koymuştu. 'Yaşam İçin Muhalefet Platformu’ partisi milletvekili Taras Kozak ve sahibi olduğu medya holdinge yönelik 5 yıllık yaptırımları öngören kararı imzalamıştı.

Yaptırım kapsamındaki kanallar arasında yer alan ZIK TV, 112 Ukrayna, NewsOne ve onlara bağlı bölgesel kanalların lisanslarının iptal edilmesinin yanı sıra, Ukrayna radyo frekanslarını kullanmaları yasaklanmıştı.