Lukaşenko’dan Putin ile yaptığı görüşme hakkında açıklama

Belarus lideri Lukaşenko, Rus mevkidaşı Putin ile perşembe günü yaptığı görüşmede acil çözüm bekleyen konuların, hidrokarbon fiyatlarının ve ikili işbirliğinin ele alındığını belirtti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile perşembe günü yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi paylaştı.

Belarus lider, görüşmede acil çözüm bekleyen konuların, hidrokarbon fiyatlarının ve ikili işbirliğinin ele alındığını ifade etti.

Sputnik Belarus’un yaptığı alıntıya göre Lukaşenko, “Bu defasında Vladimir Putin ile hidrokarbon hammadde fiyatları, gaz, petrol, işbirliği gibi acil çözüm bekleyen konulara döndük” diye konuştu.

Lukaşenko, görüşmede askeri üsler konusunun ele alınmadığını sözlerine ekledi.

Geçen perşembe Moskova’da yüz yüze gerçekleşen Lukaşenko-Putin görüşmesi ile ilgili bilgi veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaklaşık dört saat süren görüşmede liderlerin özellikle sanayi, enerji ve sağlık alanında, ayrıca yüksek teknoloji alanlarında işbirliği konularını ele aldıklarını ifade etmişti.