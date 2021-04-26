Pakistan'dan Türkiye'ye '1915 olayları' desteği

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.
Kureyşi, Çavuşoğlu'na ABD Başkanı Biden'in dün 1915 olaylarına ilişkin yapmış olduğu açıklama karşısında Türk tezlerine destek verdiğini vurguladı.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 1915 olaylarıyla ilgili olarak Türkiye'ye destek verdiklerini açıkladı.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu telefonla aradı.
Kureyşi, Çavuşoğlu'na ABD Başkanı Biden'in dün 1915 olaylarına ilişkin yapmış olduğu açıklama karşısında Türk tezlerine destek verdiğini vurguladı.
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