Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirildiği, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Cenevre'de 27-29 Nisan'da düzenlenecek ‘Gayriresmi 5+Birleşmiş Milletler Toplantısı’ da dahil olmak üzere, Kıbrıs meselesine dair son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.