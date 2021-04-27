Öztrak’tan HDP’ye 1915 eleştirisi: 'Emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak HDP'nin 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı 'soykırım' açıklamasını ve ABD Başjanı Joe Biden'ın açıklamaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, MYK toplantısında konuşan Öztrak şunları söyledi:
“İlk defa bir ABD Başkanı, 1915 yılında yaşanan trajediyle ilgili sözde ‘soykırım’ ifadesini kullanmıştır. Tarih yazmak, politikacıların görevi değildir. Bu müessif açıklama, Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermiştir. Bu talihsiz açıklamayı kınıyor ve reddediyoruz.
'Hükümetten çok cılız sesler çıktı'
'Şehit diplomatlarımızın kemikleri sızladı'
Ardından Erdoğan, her kritik olayda yaptığı gibi sessizliğe bürünmüştür. Anlaşılan NATO zirvesinde, Biden’la görüşme randevusu uğruna, en önemli milli bayramımızda ülkemizin tarihine leke sürülmesine göz yumulmuştur. Hükümet, milli çıkarlarımızı gerektiği gibi savunamıyor. Bu acizlik, diplomatlarımızın 50 yıllık emeklerini çaldığı gibi ASALA terör örgütünün şehit ettiği onlarca diplomatımızın kemiklerini de sızlatıyor.
'Dink'in sözleri kulağa küpe olmalı'
'Kılıçdaroğlu: Korktuğumuz başımıza geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısında, Joe Biden’ın, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesi de ele alındı. Kılıçdaroğlu’nun, “Korktuğumuz başımıza geldi. Böyle bir konuda iki gün gecikme ile açıklama yapılıyor olması bile zaafiyettir. ABD Başkanı’nın ültimatom gibi önceden arayarak ‘bunu söyleyeceğim’ demesi kabul edilemez. Ülke yönetilemediği gibi dış politika da yönetilemiyor” dediği belirtildi.
Toplantıda ayrıca kripto para dolandırıcılıkları da ele alındı. Kılıçdaroğlu’nun bu konuda “Bunu önleyecek yasa çıkartılmadı ve insanlar mağdur edidi. Kripto para, devlet bankaları üzerinden işlem yürütüyor. Bu işlemlere güvence olmadan izin verilmemeliydi” diye konuştuğu öğrenildi.
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