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    Faik Öztrak

    Öztrak’tan HDP’ye 1915 eleştirisi: 'Emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset'

    © DHA
    Politika
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ‘Ermeni soykırımı’ ifadesinin yer aldığı bildiri yayınlayan HDP’yi ‘emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset’ yapmakla eleştirdi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak HDP'nin 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı 'soykırım' açıklamasını ve ABD Başjanı Joe Biden'ın açıklamaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

    Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, MYK toplantısında konuşan Öztrak şunları söyledi:

    “İlk defa bir ABD Başkanı, 1915 yılında yaşanan trajediyle ilgili sözde ‘soykırım’ ifadesini kullanmıştır. Tarih yazmak, politikacıların görevi değildir. Bu müessif açıklama, Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermiştir. Bu talihsiz açıklamayı kınıyor ve reddediyoruz.

    'Hükümetten çok cılız sesler çıktı'

    Pentagon Sözcüsü John Kirby
    © AP Photo / Susan Walsh
    Pentagon: Biden'ın 1915 olayları açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyoruz
    Ülkeyi yönettiği iddiasında olan kişinin, bu süreçte tavşan uykusuna yatması ve açıklamanın sonrasındaki sessizliği üzüntümüzü katlamaktadır. Sayın Genel Başkanımız resmi açıklamadan önce konunun basına sızmasıyla beraber, hem ABD yönetimini, hem de Erdoğan’ı uyarmıştır. Ancak bu uyarıdan sonradır ki hükümet kanadından çok cılız sesler çıkmıştır. Oysa önceki yıllarda ABD başkanlarının böyle bir açıklama yapmaması için ülkemiz çok ciddi diplomatik çabalar göstermiştir. Bu defa Erdoğan, sadece Biden’dan telefon beklemiştir. Üç aydır beklenen o telefon, ABD Başkanı’nın bir gün sonra yapacağı açıklamayı tebliğ etmek için gelmiştir.

    'Şehit diplomatlarımızın kemikleri sızladı'

    Ardından Erdoğan, her kritik olayda yaptığı gibi sessizliğe bürünmüştür. Anlaşılan NATO zirvesinde, Biden’la görüşme randevusu uğruna, en önemli milli bayramımızda ülkemizin tarihine leke sürülmesine göz yumulmuştur. Hükümet, milli çıkarlarımızı gerektiği gibi savunamıyor. Bu acizlik, diplomatlarımızın 50 yıllık emeklerini çaldığı gibi ASALA terör örgütünün şehit ettiği onlarca diplomatımızın kemiklerini de sızlatıyor.

    'Dink'in sözleri kulağa küpe olmalı'

    İbrahim Kalın
    © AA
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan HDP'ye: PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin
    Bir sözümüz de, emperyalist tezlere sarılıp bu ülke topraklarında siyaset yaptıklarını zannedenlere. Rahmetli Hrant Dink’in şu sözleri herkesin kulağına küpe olmalıdır: ‘Bu sorun emperyalistlerin elinden alınmalı, Türkiye ve Ermenistan bu sorunu konuşarak, kardeşçe çözmelidir.’ Unutulmasın, emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Milletimizin iradesi böyle bir siyaseti her zaman sandıkta buruşturup çöpe atar. Bu toprakların siyasetçilerinin emperyalist tezlerin peşine takılması hiçbir şekilde kabul edilemez.”

    'Kılıçdaroğlu: Korktuğumuz başımıza geldi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısında, Joe Biden’ın, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesi de ele alındı. Kılıçdaroğlu’nun, “Korktuğumuz başımıza geldi. Böyle bir konuda iki gün gecikme ile açıklama yapılıyor olması bile zaafiyettir. ABD Başkanı’nın ültimatom gibi önceden arayarak ‘bunu söyleyeceğim’ demesi kabul edilemez. Ülke yönetilemediği gibi dış politika da yönetilemiyor” dediği belirtildi.

    Toplantıda ayrıca kripto para dolandırıcılıkları da ele alındı. Kılıçdaroğlu’nun bu konuda “Bunu önleyecek yasa çıkartılmadı ve insanlar mağdur edidi. Kripto para, devlet bankaları üzerinden işlem yürütüyor. Bu işlemlere güvence olmadan izin verilmemeliydi” diye konuştuğu öğrenildi.

    Etiketler:
    1915 olayları, Ermeni Soykırımı, CHP, Halkların Demokratik Partisi (HDP), HDP, Faik Öztrak
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