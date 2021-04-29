HDP'den CHP'ye 'soykırım' yanıtı: Haddinizi bilin

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bildirisinde “Ermeni soykırımı” ifadesini kullandığı için isim vermeden HDP’yi 'emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset yapmakla' eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a, HDP’li mevkidaşı Ebru Günay’dan yanıt geldi. HDP Sözcüsü Günay, Öztrak’a, “Anti emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz” diyerek tepki gösterdi.
Günay’dan tepki
Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, Öztrak’a yanıt Ebru Günay’dan geldi. Günay, sosyal medyadan tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:
“Sadece insanın değil, siyasetin de bir dengesi vardır. Konforlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel erozyonun, iktidara koşar adım yanaşmanın da bir sınırı ve dengesi vardır. Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin”
Sadece insanın değil, siyasetin de bir dengesi vardır. Konforlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel erozyonun, iktidara koşar adım yanaşmanın da bir sınırı ve dengesi vardır.— Ebru Günay (@av_ebrugunay) April 27, 2021
Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin! pic.twitter.com/nyqbv17BTA
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