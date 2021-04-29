Karamollaoğlu: Biz Geçim İttifakı'nı seçim ittifakının önüne aldık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Toplumun her kesimiyle oturup bir halleşelim. 'Sıkıntın var mı, nerede sıkıntı çekiyorsun, en büyük derdin ne, iktidar olarak bizden ne istiyorsun?' cevabını da biz mutlaka hazırlayalım. Uzmanlara hazırlattıralım. Onun için biz Geçim İttifakını seçim ittifakının önüne aldık" dedi.