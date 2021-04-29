Karamollaoğlu: Biz Geçim İttifakı'nı seçim ittifakının önüne aldık

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Karamollaoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"Toplumumuzun sıkıntı çeken her kesimiyle, işsiziyle, çalışıp da aldığı ücretle geçinemeyenleriyle, bugün pandemi sebebiyle işini kaybetmiş olanlarla, memurlarla, emeklilerle, esnafla, çiftçiyle, sanayiciyle, engellisiyle, herkesle; toplumun bütün kesimleriyle kucaklaşıp onların derdine derman olma yollarını arayacağız, arıyoruz da! Projelerimizi, fikirlerimizi üretiyoruz. Adım adım da toplumumuza bu projeleri takdim ediyoruz ve edeceğiz inşallah."
"Toplumumuzun sıkıntı çeken her kesimiyle oturup bir halleşelim, onların derdine derman olma yollarını aramak için biz #Geçimİttifakı'nı seçim ittifakının önüne aldık."@T_Karamollaoglu pic.twitter.com/wOdcnYh2ai— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) April 29, 2021
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