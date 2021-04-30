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    Faik Öztrak

    CHP’li Öztrak’tan Ruhsar Pekcan 'fıkrası': Kediye ciğer emanet ettiler

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    Politika
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    https://tr.sputniknews.com/politika/202104301044397914-chpli-oztraktan-ruhsar-pekcan-fikrasi-kediye-ciger-emanet-ettiler/

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ruhsar Pekcan hakkında bakanlık koltuğuna oturmadan önce Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün tüm bölge ve gümrük müdürlüklerine Emine Erdoğan ismini kullanarak vergisiz eşya ithalatı yapmaya çalıştığına ilişkin uyarı yazısı gitmesini, "Kediye ciğer emanet etmek gibi bir şey" diyerek fıkrayla yorumladı.

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair konuştu. Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararname ile uygulamaya sokulacağını duyurduğu emekli ikramiyesine 100 TL’lik zammın, TBMM Genel Kurulu’na getirilmesiyle ilgili sürece değinerek şu ifadeleri kullandı:

    • Kanunla çıkarılmış bir düzenleme, kararname ile düzenlenemez. Herhalde bu kendilerine söylendiği için, ağırlıklı olarak akaryakıt kaçakçılığını engellemek için getirilen torba yasanın arkasına iliştiriverdiler. Allah aşkına, devlet böyle mi yönetilir? Kanun nasıl çıkarılır, nasıl yazılır, ne için kararname çıkarılır bunları dahi bilmiyorlar. Biz TBMM’ye bir kanun teklifi vermiştik…
    • Bizim verdiğimiz bayramda emeklilerimize 1500 TL verilmesi kanun teklifimiz AKP ve MHP oylarıyla dün akşam reddedildi. Emekliye 1100 lira verildi. 1500 lira bayram ikramiyesi lütuf değil, emeklinin hakkı. 2018’in Mayıs ayından bu yana Türkiye’de gerçekleşen enflasyon yüzde 50. 1000 lira bayram ikramiyesini bizim zorumuzla 2018’de verdiniz. Peki enflasyona göre bu ikramiyeyi niye artırmadınız? Şimdi vere vere yüzde 10 zam veriyorsunuz. Geriye kalan 400 lira nerede? 128 milyar nerede diye sorduk, cevap vermediniz. Bari emeklinin 400 lirası nerede onu söyleyin.

    Faik Öztrak’a, kendi şirketine dezenfektan satışı yaptığı ortaya çıkması sonrası görevinden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında bakanlık koltuğuna oturmadan önce Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün tüm bölge ve gümrük müdürlüklerine Emine Erdoğan ismini kullanarak vergisiz eşya ithalatı yapmaya çalıştığına ilişkin uyarı yazısı gittiği ve henüz yalanlama gelmeyen iddiası soruldu. Öztrak, bu konu hakkında şunları söyledi:

    "Devleti özel sektör gibi yöneteceğiz diyerek iş başına gelenlerin yaptıklarını görüyoruz. Bu bana şu fıkrayı hatırlatıyor; kümese bekçi arıyorlarmış, mülakat yapıp en son tilkiyi beğenmişler. Tilkiye demişler ki, ‘Ne maaş istersin?’ Tilki, gülmekten cevap veremiyormuş. ‘Ne verirseniz verin’ demiş. Bu iş öyle. Kediye ciğer emanet etmek gibi bir şey. Özel sektör mantığıyla ülkeyi yönetmekten anladıkları bu. Kendilerine çalışan bakanlar."

    İzmir’de polisin ters kelepçeyle müdahalesinde ABD’de infial yaratan George Floyd’un ölümünü anımsatan bir fotoğraf karesinin ortaya çıkması sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü’nün toplumsal olaylarda vatandaşların cep telefonuyla çekim yapmasını yasaklayan genelge yayımlaması için, “Bu artık otoriterleşmenin daniskasıdır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yasak yoktur” diyen Öztrak, tepkisini şöyle sürdürdü:

    "Ne demek telefonla olan biteni çekemezsin? İstediklerini yapacaklar, istedikleri gibi zorbalık yapacaklar, millete dizleriyle başlarına basacaklar, ama millet bunun filmini cep telefonlarıyla çekemeyecek. Böyle bir şey olur mu?"

    HDP’den CHP’ye yönelik, “Anti emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz, haddinizi bilin” yanıtını değerlendiren Öztrak, “Biz sözlerimizin arkasındayız, bize emperyalistlerin ağa babaları partimize had bildiremedi. Geçsinler bunları” dedi.

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