Muharrem İnce'nin partisinin logosu, sloganı, kuruluş tarihi netleşti

Memleket Hareketi'nin partileşmesi için 19 Mayıs'ta kuruluş dilekçesi verilecek. Partinin sloganı MAVİ (Memleket, Adalet, Vicdan ve İş) olacak. Logosunda nazar boncuğu şeklinde @ işareti yer alacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin geçen yıl eylül ayında Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde bu kentten başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Tüm büyükşehirlerde ve çok sayıda ilde il başkanlarını belirleyen İnce, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs'ta ise partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına sunacak. İnce, kuruluş dilekçesini 17-18 Mayıs'ta Ankara'da toplayacağı Kurucular Kurulu üyeleriyle teslim edecek.

Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak. Logoda, Ankara'nın üzerinde ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak.

Partinin internet sitesi "memlekethareketi.com" adresi de 19 Mayıs'ta hizmete açılacak.

Parti tüzüğü ve programı hazır olan Memleket Hareketi'nde 50-60 kişilik kurucular kurulu yer alacak.

Kurucular kurulunca daha önce CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin yanı sıra eski futbolcu Ümit Özat, iş adamları Serkan Ufuk Akgün, Hüseyin Baraner, gazeteci Şaban Sevinç gibi isimler bulunuyor.

4 genel başkan yardımcılığının bulunacağı partide "güçlü genel sekreterlik" olacak. Partinin ilk genel sekreterinin Hakkı Akalın olacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı adayını üyeler belirleyecek

Memleket Hareketi Partisi'nde 20-25 arasında MYK üyesi, 50 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) bulunacak. Partinin kadın ve gençlik kolları ise olmayacak.

Milletvekili adayının belirlenmesinde "ön seçim ve fermuar" sistemini uygulayacak partinin cumhurbaşkanı adayını ise üyeler seçimle belirleyecek.

Muharrem İnce partisinin kuruluşunu ilan ettikten sonra ise il gezilerine devam edecek. İlk olarak gitmediği az sayıdaki ili ziyaret edecek İnce, daha sonra ise ilçe gezilerine başlayacak.