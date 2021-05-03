Meral Akşener, 'destek paketi' önerilerini video ile paylaştı

Akşener, Twitter hesabından yayınladığı videoya "Şüphesiz zor günlerden geçiyoruz... Ancak bugünler; devlet insanlığıyla, devlet ciddiyetiyle, devletin tüm imkânlarını milletimiz için seferber ederek aşabileceğimiz günler. Tam kapanmaya geçtiğimiz bu dönemde, milletimizin yalnız olmadığını hissetmesi için önerilerimiz..." notunu düştü.
Akşener'in önerileri şöyle:
- Mücbir sebep ilan ederek beyanname verme ve vergi ödeme yükümlülüklerini 1 ay erteleyin.
- Nisan sonu yapılandırma ödemelerini en son taksitten bir sonraki aya erteleyin.
- Esnaf için kira stopajlarını sıfırlayın. Çek ve senetler mayıs ayı sonuna kadar yazılmasın.
- İcra takiplerini mayıs ayı sonuna kadar durdurun. Kredi takip başlangıçlarını 1 ay daha uzatın.
- Nisan ve Mayıs ayı elektrik fatura ödemelerini kullanımları takip eden 6 aya yayın.
- Hane halkına kişi başı 500 lira hibe desteği; esnaflarımıza da çalışan başına 10.000 lira faizsiz 1 yıl geri ödemesiz kredi verin.
Şüphesiz zor günlerden geçiyoruz...— Meral Akşener (@meral_aksener) May 2, 2021
Ancak bugünler; devlet insanlığıyla, devlet ciddiyetiyle, devletin tüm imkânlarını milletimiz için seferber ederek aşabileceğimiz günler.
Tam kapanmaya geçtiğimiz bu dönemde, milletimizin yalnız olmadığını hissetmesi için önerilerimiz... pic.twitter.com/zHtrDutiRZ
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