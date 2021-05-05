Babacan'dan Bakan Varank'a 'Kore' yanıtı: Devlet malıyla şahsi mal karışmış

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın açıklamasına yanıt veren DEVA Partisi lideri Babacan, "'Kore’de yemek' diyorlar. Tamamını şahsi kredi kartımdan ödemişimdir. Bu incelikleri bilmiyorlar. Devlet malıyla şahsi mal karışmış" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sosyal medya paylaşımına yanıt verdi.

Katıldığı bir televizyon programında Varank'ın açıklamasını yorumlayan Babacan, "Şahsi masraflarımla kamu masrafları hep iki ayrı hesapta yürümüştür. ’Kore’de yemek’ diyorlar. Tamamını şahsi kredi kartımdan ödemişimdir. Bu incelikleri bilmiyorlar. Devlet malıyla şahsi mal karışmış" dedi.

Babacan: Şahsi masraflarımla kamu masrafları hep iki ayrı hesapta yürümüştür. ’Kore’de yemek’ diyorlar. Tamamını şahsi kredi kartımdan ödemişimdir. Bu incelikleri bilmiyorlar. Devlet malıyla şahsi mal karışmış https://t.co/Aqvn6RLyxV pic.twitter.com/s0UZtg6LSw — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 5, 2021

Daha önce Bakan Varank, Babacan'ın katıldığı bir programda sarf ettiği "Fotokopi çektiğimiz A4 kağıdını önlü arkalı kullanarak tasarruf ettiğimiz günlerde benim için 'Fren Ali' demişlerdi. 125 bin makam arabası alan israf zihniyeti ise anca duvara tosladı" sözlerine Twitter'dan yanıt vermişti.

Varank, "Busan'da Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran, yurtdışında Mercedes harici araca burun kıvıran, Londra-Vaşington gezilerinde kalacağı otelin yıldız sayısıyla ilgilenen bir geçmişi olmasa bu mütevazılık numarasına ben bile kanabilirdim. Fren Ali ama neye? Sanayiye olmasın sakın?" ifadelerini kullanmıştı.