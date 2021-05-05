Gaye Usluer, CHP'den istifa etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji anabilim dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medyadaki açıklamasında, istifa ettiğini duyurdu.
Usluer, “Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
KAMUOYUNA DUYURU— Gaye Usluer 🇹🇷 (@GayeUsluer) May 5, 2021
Bugün itibariyle
Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim.
Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Barış
Özgürlük
Adalet
Demokrasi mücadelesine vaz geçmeden devam edeceğim. pic.twitter.com/JXqRc3fEBD
‘Duygusal bir karar değil’
Prof. Dr. Usluer, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, “Düşünülerek alınmış bir karar, duygusal bir karar değil. Bir şekilde siyasi hayatım devam eder. Çok uzun zamandır düşünüyordum, duygusal bir karar değil. Düşünülerek alınmış bir karar. Hayırlı olsun inşallah. Gelecekte ne olur şu anda bilmiyorum. Şimdilik bir parti yok” diye konuştu.
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