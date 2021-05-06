CHP: Cuma günü saat 15.00’te gerçekleri açıklıyoruz

Kaybolduğu ileri sürülen 128 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervinin tekrardan gündeme gelmesinin ardından AK Parti’nin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan "Yalanın üretim merkezi" çizgi filmine karşılık CHP, 'AKP film merkezi' görseliyle paylaşımda bulundu.
CHP’den yapılan paylaşımda, “Sizi gidi filmciler sizi! Cuma günü saat 15.00’te gerçekleri açıklıyoruz!” ifadelerine yer verildi.
Sizi gidi filmciler sizi! Cuma günü saat 15.00'te gerçekleri açıklıyoruz! pic.twitter.com/sIHQNQQCdl— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) May 5, 2021
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