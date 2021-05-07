İlker Başbuğ'a 'darbe iması' soruşturması: 'Kendi adıma değil, ülkem adına üzülüyorum'

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamalar nedeniyle kendisine açılan soruşturmayla ilgili olarak "Kendi adıma değil, ülkem adına üzülüyorum" açıklamasında bulundu.

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odaklarının Mücadelesi' serisinin üçüncü kitabına ilişkin, 4 Ocak'ta Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı söyleşide kullandığı sözler nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre , İlker Başbuğ 'şüpheli” sıfatıyla yer aldı. İddianamede, İlker Başbuğ'un 4 Ocak 2021'de yaptığı açıklamada “Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı alınmış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi açıkça milletin siyasi idaresine de vurulacak bir darbe olurdu” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Başbuğ'un söyleşisinde 'darbe' imasında bulunduğu, bu şekilde 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama' suçunu işlediği öne sürüldü.

'Yorumsuz'

Konuyla ilgili olarak Erkin'e yaptığı değerlendirmede "Yorumsuz" diyen Başbuğ, “Kendi adıma değil, ülkem adına üzülüyorum” ifadelerini kullandı.