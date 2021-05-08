CHP’den AK Parti’ye video yanıtı: Gişesi çok zayıf kaldı

CHP, AK Parti'nin önceki gün yayınladığı "CHP yalan üretim merkezi" adlı videoyla ilgili açıklama yaptı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu filmin gişesi çok zayıf kaldı. Neyse, biz film işine girmeyelim. Bu işi, yalanı gerçek gibi anlatan popülist siyasetin ülkemizdeki baş mümessili Erdoğan Şahsım Hükümeti’ne bırakalım" dedi.