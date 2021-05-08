CHP’den AK Parti’ye video yanıtı: Gişesi çok zayıf kaldı

AK Parti’nin resmi Twitter hesabından 5 Mayıs günü tarihinde ‘CHP yalan üretim merkezi' adlı bir animasyon yayınlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bir bilim insanıyla birlikte resmedildi, CHP Genel Merkezi de “Yalan Üretme Merkezi” olarak çizildi. Bugün bir basın toplantısı düzenleyen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, konuya ilişkin şunları söyledi:
- Bugünkü basın toplantımız, randevusu alınmış bir toplantı… Animasyonlu yalanlara karşı, hakikatleri paylaşmak için yapılan bir toplantı. Yalanla kurulan her şey, zamanla yıkılır derler. Hep söylüyoruz. Hakikatlerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var.
- Ülkeyi yönetme kabiliyetini yitiren, gerçeklerden kopan, milleti unutan, söyleyecek sözü kalmayan, vatandaşın sorunlarına çözüm üretemeyen Erdoğan Şahsım Hükümeti, şimdi çareyi çizgi film üretmekte arıyor.
- Çarşamba günü vizyona giren Bu yapımın müellifi kim? İmzasını nasıl atmış, kendini nasıl tanıtıyor diye baktık, AK Parti'nin isim ve logosu var, altında da, Yalan Üretim Merkezi yazıyor. Tesadüf mü, tevafuk mu… Yoksa şecaat arz ederken sirkatlerini mi söylemişler… Bunu milletimizin takdirine bırakıyoruz. AK Parti Yalan Üretim Merkezi prodüksiyonu olan bu yapımın, gişesi çok zayıf kaldı.
- Neyse, biz film işine girmeyelim. Bu işi, yalanı gerçek gibi anlatan popülist siyasetin, ülkemizdeki baş mümessili Erdoğan Şahsım Hükümeti'ne bırakalım. Biz, milletimizin gerçeklerine ses olmaya devam edelim. Milletimiz, bilhassa gençlerimiz, ülke çok kötü yönetildiği için işsizlik ve hayat pahalılığı arasında eziliyor. Ülkemiz fakirleşiyor. Acı gerçek bu…
'5.7 milyon ev genci anasının babasının eline bakıyor'
- Şimdi metal yorgunu, popülist, Gerçek ötesi olduğunu kendi itiraf eden, yalanı doğru gibi anlatan Erdoğan Şahsım Hükümeti'ne soruyoruz;
- 2013'te 958 milyar dolara çıkan milli gelirin, Tek adam vesayet rejiminin düğmesine basmanızla birlikte Tepe taklak aşağı gittiği, 2020'de 717 milyar dolara düştüğü yalan mı? Tek adam hevesinizin peşinde milletimizin 241 milyar dolarını heba ettiğiniz yalan mı?
- Saray'a bağlı Türkiye İstatistik Kurumu'nun elimdeki bülteninde yer alan verilerden yaptığımız hesaplamalara göre ülkede gerçek işsiz sayısının, sadece bir yılda 2 milyon 918 bin kişi arttığı, 10 milyon 219 bin kişi olduğu yalan mı? 15-29 yaş arasında her üç gençten birinin taşı sıksa suyunu çıkaracak 5,7 milyon evladımızın ev genci olarak anasının babasının eline baktığı yalan mı?
- 19 yıldır yönettiğiniz, daha doğrusu yönetemediğiniz ülkemizde; ev genci sayısının dünya üzerindeki 83 ülkenin, toplam işsiz sayısının ise 107 ülkenin nüfusunu geçtiği yalan mı? İnsanlara iş bulmak şöyle dursun, son iki yılda işi gücü olan 2 milyona yakın vatandaşımızın işini gücünü kaybettiği yalan mı? Yoksa, ana babaların bin bir emekle okuttuğu 1 milyonu aşkın üniversite mezunu gencimiz işsiz gezerken, genel merkezinizdeki ofisboyların milyonluk arabalarda, burnuna pudra şekeri çektiği mi yalan?
- Millet inim inim inlerken, rüşvetten aklanmamış makaracı eski bakanınızı Prag'a büyükelçi atadığınız mı yalan? Yine hakkında rüşvet iddiaları olan, 15 Temmuz darbesinin en önemli isimlerinden birinin kardeşi olan şahsı, Hollanda'ya büyükelçi yaptığınız mı yalan? Mütekait milletvekillerinize, arpalığa çevirdiğiniz büyükelçilik, rektörlük koltuklarını ulufe gibi dağıttığınız yalan mı?
'Sözleşmenin yüklenici firmaları Sinovac ve Keymen'
- Biz, AK Parti gibi randevuları çizgi film göstermek için değil; milletimizin sıkıntılarını, milletimizin gerçeklerini anlatmak için veriyoruz. Bugüne kadar defalarca kez sorduğumuz ama hükümet tarafından açıklanmayan, Çin aşısı ile ilgili sözleşmeye ulaştık.
- Bu belgeye göre, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Sinovac şirketi ve Keymen İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile bir sözleşme imzalamış. 24 Kasım 2020 tarih ve 2020/991 numaralı sözleşme.
- Buna göre sözleşmenin yüklenici firmaları; Sinovac Vaccine Limited ve Keymen İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi. Gümrük kayıtlarında da Sinovac aşılarında bu şirket ithalatçı gözüküyor. Demek ki biz ‘aracı firma var' derken doğruları söylüyormuşuz; ‘hayır, yok' diyenler de yalan söylüyormuş.
'Yüklenici firma, aşıyı Malzeme Ofisi'ne KDV hariç 12 dolardan satmayı taahhüt ediyor'
- Yüklenici firma, corona virüsü aşısını, Devlet Malzeme Ofisi'ne Katma Değer Vergisi (KDV) hariç 12 dolardan satmayı taahhüt ediyor. Söz verilen aşıların ilk partisi 31 Aralık 2020'de olmak üzere birer ay arayla 20 milyon doz + 20 milyon doz + 10 milyon doz şeklinde teslim edileceği belirtiliyor.
- Böylece 2021 yılı Şubat ayı sonunda, toplam 600 milyon dolar karşılığında 50 milyon doz aşının Devlet Malzeme Ofisi'ne teslim edileceği sözleşmede hükme bağlanmış. Ancak gümrük kayıtlarından 24 Mart 2021 tarihine kadar 25 milyon 113 bin 484 doz aşının teslim edilebildiği anlaşılıyor.
- Sağlık Bakanı da 13 Nisan 2021 tarihinde, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bu tarihe kadar 26 milyon doz Sinovac aşısının tedarikinin gerçekleştirildiğini açıklıyor.
'Anlaşılan elde 4.5 milyon doz aşı kalmış'
- Sağlık Bakanı, 12 Nisan'da yaptığı açıklamada ise 4.5 milyon doz da BioNTech aşısının ülkemize geldiğini söylüyor. Toplarsanız 29 milyon doz aşı yapar. Yapılan aşılar da ortada. Bugüne kadar Türkiye'de 14 milyonu birinci doz; 10 milyonu ikinci doz olmak üzere, küsuratları dahil 24.5 milyon doz aşı uygulandı.
- Anlaşılan elde topu topu 4.5 milyon doz aşı kalmış. Bakan bunu gördüğünde, geçtiğimiz günlerde, ‘aşı tedarikinde önümüzdeki iki ay sıkıntı var' deyiverdi. Sonra Saray'dan zılgıtı yedi, sert bir ‘u dönüşü' yaptı. Erdoğan da ‘inşallahla', ‘maşallahla' bir aşı tedarik takvimi açıkladı.
- Daha önce Nisan ayı için söz verdiği yerli aşı için de, ‘bana söz verdiler, Eylül-Ekim'de üretime geçilecek' dedi. Tüm dünya aşı tedariki ve çeşitlendirmesi için sözleşmeleri geçtiğimiz yıl tamamlamıştı. Erdoğan şahsım hükümeti ise hala ‘inşallah' diyerek aşı kovalıyor.
- Şimdi bu sözleşmeyle ve aşılarla ilgili bazı soruları sormak istiyoruz. Sorularımızın muhatabı Sağlık Bakanı değil. Sorularımızı, Devlet Malzeme Ofisi'nin ilgili kuruluşu olduğu Hazine ve Maliye Bakanı'na soruyoruz:
- Tarihini, sayısını ve özet bilgilerini verdiğimiz bu sözleşme gereği, Şubat ayı sonu itibariyle Türkiye'ye teslim edilmiş olması gereken 50 milyon doz aşı nerede? Şubat sonuna kadar teslim edileceği taahhüt edilen 50 milyon doz aşıdan, teslim edilmeyen 25 milyon doz aşı ile ilgili olarak hangi işlemler yapıldı? Sözleşmeye aykırı şekilde teslim edilmeyen 25 milyon doz aşı için, sözleşme kapsamında olan hangi yaptırım ya da yaptırımlar uygulandı? Bu aşı meselesinin en başında, ‘Keymen ilaç aracı firma değil, sadece lojistik süreci yönetiyor' demiştiniz. Sonra da aracı olduğu ortaya çıkan bu firmanın teminat bile verme imkanı olmadığı görülüyor.
- Sinovac ilk 1 milyon doz aşıyı hibe diye göndermişti. Sonra bunu Keymen adına Devlet Malzeme Ofisi teminat versin diye Keymen'e gönderdiği, Keymen'in de aşıyı Devlet Malzeme Ofisi'ne parayla satarak aldığı 12 milyon doları Devlet Malzeme Ofisi'ne teminat ve diğer masraflar için yatırdığı ortaya çıktı. Bu teminat ne oldu? Firma edimini zamanında yerine getirmediği için bu teminata el kondu mu? Bu aşılar gelmediyse gecikmenin gerekçesi ne? Bir teminatı bile veremeyen firmaya koca ülkenin sağlığını nasıl emanet edebildiniz?
- Bu konuda bir soru önergesini, milletvekilimiz sayın Murat Emir verecek. Bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de takipçisi olacağız.
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